Crise na Warner? Acionistas rejeitam salário de US$ 51,9 milhões para CEO

A maioria dos acionistas da Warner Bros. Discovery rejeitaram, em votação 'say on pay', o pacote salarial de US$ 51,9 milhões aprovado pelo conselho para o CEO David Zaslav.

Segundo o documento encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA nesta terça-feira, 03, mais de 59% votaram contra os salários de Zaslav e sua equipe. Ao todo, mais de 80% participaram da votação.

'Say-on-pay' é um tipo de votação que não tem poder legal, mas funciona para pressionar a presidência e demonstrar insatisfação com algumas decisões da empresa. Em resposta, o conselho da Warner afirmou que "leva a sério a votação" e pretende dialogar com os acionistas sobre o caso.

Desde a junção da Warner Media (da AT&T) com a Discovery Communications, em abril de 2022, as ações da nova empresa despencaram cerca de 59%.

Com a migração do público da TV para os serviços de streaming, as indústrias de entretenimento vem enfrentando dificuldades para manter a estabilidade. Canais como Food Network, Discovery e CNN registram quedas na audiência e na receita regularmente.

Segundo informações do jornal The Wall Street Journal, a HBO Max — plataforma de streaming da Warner — é lucrativo e tem ganhado assinaturas, mas ainda não chega perto do alcance de concorrentes como a Netflix e o Disney+. Como uma maneira de contornar as perdas, a empresa estuda realizar a separação de seus canais a cabo.