'100 dias': filme de R$ 30 milhões sobre Amir Klink estreia nos cinemas nesta semana

RESUMO ＋ Dirigido por Carlos Saldanha, 100 dias estreia nos cinemas brasileiros em 29 de outubro. Com orçamento de R$ 30 milhões, o filme conta a história da travessia solitária de Amyr Klink pelo Atlântico Sul, em 1984. Filipe Bragança interpreta o navegador, enquanto Philippine Leroy-Beaulieu, de Emily em Paris, vive sua mãe. A produção combina filmagens no mar e em um tanque de estúdio para recriar a viagem de 100 dias.

O navegador Amyr Klink atravessou sozinho o Atlântico Sul em um barco a remo, em uma viagem de 100 dias entre a Namíbia e a Bahia. Mais de quatro décadas depois da aventura, a história chega aos cinemas em uma produção de R$ 30 milhões dirigida por Carlos Saldanha, cineasta brasileiro duas vezes indicado ao Oscar e conhecido por filmes de animação como "A Era do Gelo" e "Rio".

Intitulado "100 dias", o longa estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 29, após passar pelo Festival do Rio e pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A produção combina cenas gravadas no mar e em estúdio para recriar a travessia realizada por Klink em 1984, quando ele tinha 28 anos.

“Me interessou muito falar de um herói brasileiro diferente, de uma aventura única, e mostrar para o Brasil que temos esse tipo de história para ser contada”, afirmou Saldanha em entrevista ao jornal O Globo.

Como foi a travessia de Amyr Klink

Em junho de 1984, Klink partiu de Lüderitz, na Namíbia, com destino à Praia da Espera, na Bahia. Ao completar o percurso sozinho em um barco a remo, tornou-se a primeira pessoa a cruzar o Atlântico Sul nessa modalidade.

O filme adapta o livro "Cem dias entre céu e mar", publicado pelo navegador em 1985. A adaptação foi proposta pela produtora Paula Cosenza, em um momento em que Saldanha procurava um projeto diferente dos longas de animação que marcaram sua carreira.

O diretor contou ao O Globo que já conhecia e admirava o livro desde a adolescência. A participação do próprio Klink também foi importante durante o desenvolvimento do filme. Segundo Saldanha, o navegador compartilhou suas experiências e deu liberdade à equipe para construir a narrativa cinematográfica.

“É um filme sobre travessias pessoais, uma coisa que todos nós fazemos”, disse o diretor. A história, portanto, não se limita ao desafio físico de atravessar um oceano: também acompanha as transformações pessoais envolvidas na decisão de enfrentar uma aventura considerada impossível.

Elenco tem estrela de 'Emily em Paris'

Além de Bragança, o elenco reúne João Vitor Silva, que interpreta Tymur Klink, irmão do navegador, e Felipe Camargo, no papel de Jamil Klink, pai de Amyr.

A atriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu, conhecida por interpretar Sylvie Grateau na série Emily em Paris, faz sua estreia no cinema brasileiro como Asa Frieberg Klink, mãe do navegador.

A escalação aconteceu depois que a diretora de elenco Marcela Altberg apresentou a possibilidade a Saldanha. O diretor contou ao O Globo que se interessou imediatamente quando soube que a atriz francesa falava português e queria trabalhar no Brasil.

Leroy-Beaulieu afirmou que se interessou pela complexidade das relações familiares retratadas no roteiro. Sua personagem tenta proteger o filho da rigidez do pai, mas também compreende a dor que moldou o comportamento do marido.

Para Felipe Camargo, a travessia de Amyr não foi apenas uma experiência individual. A decisão do navegador também alterou a dinâmica de toda a família, marcada por conflitos e afetos que nem sempre eram demonstrados de maneira saudável.

A adaptação, escrita por Elena Soarez e Thais Tavares, alterna os acontecimentos da travessia com episódios da infância de Amyr, sua relação com a família e os preparativos para a viagem.

A estrutura permite acompanhar tanto o desafio enfrentado em alto-mar quanto as experiências que contribuíram para a decisão do navegador. Com a estreia, 100 dias leva às telas uma das aventuras mais conhecidas da navegação brasileira, sob o olhar de um diretor que buscava justamente contar uma história nacional em um filme com atores reais.