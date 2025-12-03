Nomes compostos: 30 combinações modernas e fáceis de usar

(Shutterstock/Shutterstock)
Redação Exame
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 01h01.
A escolha de nomes compostos modernos ganham espaço entre famílias que buscam combinações equilibradas, fáceis de pronunciar e adequadas a diferentes contextos.
Optar por nomes compostos também ajuda a ajustar o conjunto ao sobrenome, seja curto ou longo. Essa solução facilita homenagens familiares e permite criar combinações funcionais durante a infância e a vida adulta.
A preferência cresce em meio ao movimento por nomes curtos, práticos e de escrita simples.
Esse tipo de formato permite que a criança use o nome completo em situações formais e apenas um dos elementos em momentos informais. Dessa forma, essa flexibilidade torna-se ideal para orientar pais que buscam alternativas adaptáveis a diferentes fases da vida.
Levar em consideração os significados ajudam famílias a entender melhor a origem das escolhas e a construir combinações que transmitam identidade e intenção.
Ana
Significa “graciosa” ou “cheia de graça”.
Liz
Variação de Elizabeth. Significa “promessa de Deus”.
Luna
Significa “lua”.
Maya
Pode significar “água”, “mãe” ou “ilusão”, dependendo da origem.
Zoe
Significa “vida”.
Maria
Significa “senhora soberana” ou “a escolhida”.
Cloe / Chloe
Significa “broto verde” ou “flora jovem”.
Isis
Nome de origem egípcia que significa “deusa da vida e da sabedoria”.
Jade
Nome inspirado na “pedra preciosa jade”.
Lara
Significa “protetora”.
Lia
Pode significar “portadora de boas notícias”.
Ayla
Significa “luz da lua” ou “círculo de luz”.
Eva
Significa “vida”.
Cora
Significa “coração” ou “donzela”.
Clara
Significa “brilhante”, “luminosa” ou “clara”.
João
Significa “Deus é cheio de graça”.
Luca
Variação de Lucas. Significa “o que traz a luz”.
Gael
Pode significar “generoso” ou “de origem irlandesa”.
Ravi
Significa “sol”.
Theo
Abreviação de Teodoro. Significa “presente de Deus”.
Pedro
Significa “pedra” ou “rocha”.
Liam
Significa “protetor determinado”.
Noah
Significa “descanso” ou “conforto”.
Miguel
Significa “quem é como Deus?”.
Ian
Significa “Deus é gracioso”.
Benício
Significa “benévolo” ou “o abençoado”.
Kai
Pode significar “mar”, “oceano” ou “força”.
Heitor
Significa “aquele que guarda”.
Davi
Significa “amado”.
Raul
Significa “lobo conselheiro” ou “lobo sábio”.
Alex
Significa “defensor” ou “protetor do povo”.
Zion
Significa “lugar elevado” ou “terra prometida”.
Ben
Significa “filho” ou “abençoado”.
Leo
Significa “leão”.
Levi
Significa “unido” ou “ligado”.
Gil
Significa “alegria” ou “jovem alegre”.