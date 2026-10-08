95% das pessoas acham que se conhecem bem. Na prática, só 10% a 15% acertam, diz psicóloga

RESUMO | Quase todo mundo acredita ser autoconsciente, mas apenas uma pequena parcela de fato é. A conclusão é da psicóloga organizacional americana Tasha Eurich, que pesquisou o tema e o reuniu no livro Insight. Segundo ela, existem dois tipos de autoconhecimento, saber quem você é e saber como os outros te veem, e eles não andam juntos. A pesquisa também mostra que as pessoas mais autoconscientes quase não se perguntam “por quê”. Elas preferem perguntar “o quê”. Para quem está no início da carreira, a diferença ajuda a escolher caminhos e a receber feedback com menos ruído.

95% das pessoas dizem que se conhecem bem. Apenas 10% a 15% realmente se conhecem. A distância entre os dois números vem da pesquisa da psicóloga organizacional americana Tasha Eurich, que estudou por anos o que separa quem tem autoconhecimento de quem só acha que tem.

O trabalho de Eurich, reunido no livro Insight e em artigo publicado na Harvard Business Review, aponta que o autoconhecimento está ligado a decisões mais acertadas, relações mais sólidas e mais promoções no trabalho. Mesmo assim, ele é raro. E o método que muita gente usa para se conhecer melhor, refletir sobre os próprios motivos, pode atrapalhar.

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Dois tipos de autoconhecimento que não andam juntos

A pesquisa de Eurich separa o autoconhecimento em duas partes. O interno é saber quem você é: seus valores, o que te motiva, como você reage. O externo é saber como as outras pessoas te enxergam.

O dado que mais surpreende é que os dois não têm relação entre si. Segundo a psicóloga, a correlação entre eles é praticamente zero. Ou seja, alguém pode ter muita clareza sobre os próprios valores e não fazer ideia de como é percebido pela equipe. O contrário também acontece.

Para quem está começando a carreira, a diferença pesa. É possível saber exatamente que tipo de trabalho se quer fazer e, ainda assim, passar a imagem de alguém desinteressado numa entrevista, ou de alguém inseguro numa reunião.

O problema de perguntar “por quê”

A forma mais comum de buscar autoconhecimento é a introspecção, e é aí que Eurich encontra uma armadilha. Quando algo dá errado, a tendência é perguntar “por que eu fiz isso?” ou “por que eu me sinto assim?”. Segundo a pesquisa, as pessoas mais autoconscientes quase nunca fazem perguntas de “por quê”.

A razão é que boa parte dos motivos que movem o comportamento não está acessível à consciência. Ao perguntar “por quê”, a pessoa tende a inventar uma explicação que parece plausível e a se convencer dela, o que pode reforçar ideias erradas sobre si mesma.

Nos estudos da psicóloga, os participantes com mais autoconhecimento faziam cerca de dez vezes mais perguntas de “o quê”. Em vez de “por que odeio esse estágio?”, perguntavam “o que nesse estágio me desanima?” ou “em que situações eu fico mais animado?”. A troca desloca o foco da explicação para a observação, e da culpa para a próxima ação.

Como aplicar no dia a dia

A lógica de Eurich pode virar hábito com alguns ajustes simples.

Troque a pergunta. Depois de uma entrevista que não foi bem, em vez de “por que eu travei?”, pergunte “o que aconteceu antes de eu travar?” e “o que posso preparar diferente na próxima?”.

Peça para ver de fora. Como o autoconhecimento interno não garante o externo, a forma mais direta de saber como você é percebido é perguntar. Um colega de projeto, um gestor ou um professor que te viu trabalhar podem apontar o que você não enxerga.

Observe padrões, não episódios. Uma tarde ruim diz pouco. Anotar em que tarefas o tempo passa rápido e em quais ele se arrasta, ao longo de semanas, mostra mais sobre preferências e pontos fortes do que qualquer reflexão isolada.

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Autoconhecimento também se treina

A pesquisa de Eurich mostra que autoconhecimento não é um traço com o qual se nasce. Ele depende das perguntas certas e de prática.

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