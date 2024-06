Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e ação, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia do filme Ferrari, com Adam Driver e Gabriel Leone. Já na Netflix, três estreias, incluindo o documentário A Primeira Barbie Negra, sobre a boneca da Mattel.

Ferrari (Prime Video)

Em 1957, nos bastidores da Fórmula 1, o ex-piloto Enzo Ferrari (Adam Driver) está em crise. A falência assombra a empresa que ele e a esposa, Laura (Penélope Cruz), construíram uma década atrás. Seu casamento instável é ainda mais abalado pela perda do único filho do casal e o relacionamento com Lina Lardi (Shailene Woodley). Ele decide contrapor essas perdas apostando tudo em uma corrida - a icônica Mille Miglia, na Itália.

Alerta de Risco (Netflix)

Em atividade no exterior, a agente das Forças Especiais Parker (Jessica Alba) recebe a trágica notícia da morte repentina do pai. Depois de herdar o bar da família, Parker volta à sua cidade natal para tentar entender o que realmente aconteceu com o pai. Lá, ela reencontra o ex-namorado Jesse (Mark Webber), que agora é xerife, seu irmão esquentadinho Elvis (Jake Weary) e o pai dos dois, o poderoso senador Swann (Anthony Michael Hall).

Nessa busca por respostas, Parker entra em conflito com uma gangue violenta que toca o terror na cidade. Sem saber em quem realmente pode confiar, ela coloca seu treinamento militar em prática, mostra toda sua força e continua atrás da verdade, além de tentar resolver os problemas da cidade. Nessa missão, ela conta com a ajuda do parceiro e hacker Aranha (Tone Bell) e do traficante local Mike (Gabriel Basso).

A Primeira Barbie Negra (Netflix)

Beulah Mae Mitchell foi a primeira funcionária da Mattel que teve coragem de fazer uma pergunta crucial a Ruth Handler: "por que não fazemos uma Barbie parecida comigo?”. O fato inspirou Lagueria Davis, sobrinha-neta de Beulah, a explorar o impacto dessa pergunta e a longa jornada até o lançamento da primeira “Barbie” oficial não branca, em 1980. O público vai descobrir a história das bonecas negras, a influência delas sobre os direitos civis e o empreendedorismo negro, e o papel significativo das brincadeiras e da imaginação na formação da identidade das crianças. O filme combina o legado das três mulheres negras que abriram novos caminhos na Mattel com as histórias de um seleto grupo de mulheres negras eternizadas em Barbies feitas a sua imagem e semelhança, além de destacar reflexões de celebridades e fãs sobre o impacto da famosa boneca. É uma celebração da cultura negra nos últimos 70 anos e da influência específica da Barbie negra sobre a diversidade atual das bonecas.

Agents of Mystery (Netflix)

Neste reality, os agentes Lee Yong-jin, John Park, Lee Eun-ji, Lee Hye-ri, Kim Do-hoon e Karina investigam incidentes bizarros, que não podem ser explicados pela ciência.

Pão, Rosas e Liberdade (Apple TV+)

"O fechamento de escolas para meninas no Afeganistão não é apenas uma questão feminista, e sim uma questão de segurança internacional. O Talibã reconhece que crianças com mães que tenham tido educação formal são mais difíceis de doutrinar, e são menos suscetíveis a se tornarem seus soldados no futuro", afirma a diretora Sahra Mani. "Garantir que as escolas para meninas permaneçam abertas no Afeganistão é crucial para a preservação e segurança de todo o mundo".

“Pão, Rosas e Liberdade” oferece um olhar poderoso sobre o impacto nos direitos e vidas das mulheres depois que Cabul caiu nas mãos do Talibã em 2021. O filme mostra a vida de três mulheres, em tempo real, enquanto elas lutam para recuperar sua autonomia. Sahra Mani capta o espírito e a resiliência das mulheres do Afeganistão através de uma representação crua de sua situação angustiante.