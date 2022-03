Netflix quer acabar com o compartilhamento de senha entre usuários

Se você é aquela pessoa que usa a senha do amigo, de seus pais ou do seu ex para ver filmes e séries na Netflix, essa notícia pode ser um tanto quanto desanimadora para você. A plataforma de streaming anunciou nesta semana que está tentando acabar com a prática (cometida por muitas pessoas) de compartilhamento de senhas entre pessoas que não moral na mesma casa, e que vai solicitar uma cobrança extra pelo "privilégio".

Em uma publicação no blog da empresa, o diretor de inovação de produtos da Netflix, Chengyi Long, afirmou que mesmo que mesmo que seja uma prática recorrente, existe muita confusão sobre quando e como a senha pode ser compartilhada. "Como resultado, as contas estão sendo compartilhadas entre as famílias — impactando nossa capacidade de investir em ótimas novas TVs e filmes para nossos membros”, afirmou.

Durante um período de teste, a Netflix testará a proibição em três países: Chile, Costa Rica e Peru. Nestes países, além da capacidade de transferir dados dos perfis para novas contas (sua própria conta principal ou de outra pessoa), os assinantes receberão instruções para adicionar um visualizador extra ao pacote com desconto: 2.380 CLP no Chile, 2,99 USD em Costa Rica e 7,9 PEN no Peru.

Mas esta não é a primeira vez que a plataforma de streaming testa este tipo de bloqueio de senhas. No ano passado, a empresa experimentou uma ferramenta de verificação de conta para impedir que usuários não autorizados usassem contas de outras pessoas.

Mas a adição dos recursos “adicionar um membro extra” e “transferir perfil” pode indicar que a Netflix está pensando estrategicamente em como continuar crescendo à medida que o número de assinantes da empresa se estabiliza.