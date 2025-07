Neil Druckmann deixa a produção de 'The Last of Us' após 2ª temporada

O criador de The Last of Us, Neil Druckmann, anunciou nesta quarta-feira, 2, que está de saída da produção da série. A segunda temporada, apesar do recorde de audiência na HBO Max, teve episódios com notas mais baixas entre todos os já lançados do título.

Druckmann é diretor de criação, roteirista e programador de jogos eletrônicos israeli-americano, e atuou como cocriador e diretor dos jogos The Last of Us e The Last of Us Part II, desenvolvidos pela Naughty Dog. Ele decidiu se afastar do projeto para se concentrar nos futuros lançamentos da empresa, responsável pelos jogos da franquia.

"Tomar essa decisão não foi fácil, mas acredito que agora é o momento certo para focar completamente no meu trabalho na Naughty Dog", disse Druckmann em comunicado à imprensa. Ele também destacou a satisfação de ter feito parte da criação da série, e ressaltou a parceria com Craig Mazin, com quem dividiu a responsabilidade pela produção, direção e roteiro. "Foi uma honra trabalhar com Craig e toda a equipe para dar vida a essas duas temporadas," completou.

Além de Druckmann, Halley Gross, uma das principais responsáveis pela construção dos arcos das personagens Ellie, Dina, Abby, Lev e Yara, também deixou a produção.

Essência do jogo de fora da produção

Entre os episódios lançados na segunda temporada, dois tiveram um desempenho bem acima do esperado quando o assunto é satisfação do público. O segundo, que mostra a morte de Joel (Pedro Pascal) e a invasão dos infectados em Jackson, foi um dos mais comentados. Mas o penúltimo, que leva direção de Druckmann, obteve a maior nota: recebeu 100% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota de 8,5 no IMDb.

Druckmann iniciou a carreira na Naughty Dog como estagiário. Anos depois tornou-se programador e, posteriormente, diretor de criação e roteirista em projetos de grande destaque, como a franquia Uncharted e The Last of Us. É reconhecido internacionalmente pelas contribuições narrativas nos videogames, e já recebeu diversos prêmios, incluindo BAFTA, DICE e Writers Guild Award, pelo olhar sensível e introspectivo aos personagens.

A série da HBO foi a primeira adaptação de um game para a TV que contou com a direção e roteiro de Druckmann. Da primeira para a segunda temporada, em que o diretor teve menos participação, a crítica sentiu mais o impacto da falta de fidelidade à obra original — o que abre espaço para que a terceira temporada, já confirmada pela HBO, siga por um novo caminho.

A trama se concentrará na personagem Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, mas promete continuar a jornada de vingança de Ellie, vivida por Bella Ramsey.