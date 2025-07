Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, filmes e documentários, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na HBO, estreia do longa Pecadores, com Michael B. Jordan interpretando dois irmãos gêmeos. Já na Netflix, estreia da segunda temporada de Sandman. Confira.

Pecadores (HBO)

Tentando abandonar um passado conturbado, dois irmãos gêmeos — interpretados por Michael B. Jordan em um impactante papel duplo — retornam à cidade natal na esperança de recomeçar. Mas o que os espera é uma presença ainda mais sombria.

Diamante Bruto (Mubi)

Combinando o glamour de Cannes com o brilho áspero da cultura influencer, Diamante Bruto, estreia de Agathe Riedinger que competiu pela Palma de Ouro em 2024, retrata uma adolescente obcecada por beleza e fama, sob o sol de Fréjus, no sul da França. Diante de telas luminosas e promessas enganosas, Malou Khebzi brilha em seu primeiro papel principal, com uma atuação implacável e muito elogiada.

Ataque em Londres: Os Atentados de 7 de Julho (Netflix)

Ataque em Londres: Os Atentados de 7 de Julho é a história de um dos ataques terroristas mais destruidores em solo britânico. Um retrato das três semanas de pânico, paranoia e perseguição que mudaram a Grã-Bretanha para sempre, com depoimentos de pessoas que viveram a tragédia. Em 7 de julho de 2005, quatro homens britânicos detonaram bombas suicidas no sistema de transporte de Londres, deixando 52 mortos e mais de 700 feridos. Duas semanas depois, outra tentativa de ataque deu origem a uma grande caça aos suspeitos, terminando com a morte de um homem inocente pela polícia. Enquanto o país tentava entender esses incidentes chocantes, as autoridades corriam contra o tempo para evitar novos atentados.

Com imagens de arquivo inéditas e entrevistas exclusivas com sobreviventes, familiares das vítimas, pessoas que conheciam os terroristas, investigadores policiais, o principal especialista em explosivos do caso, o primeiro-ministro, a diretora do MI5, a família de Jean Charles de Menezes, oficiais da unidade armada, cidadãos comuns que tiveram atitudes heroicas, jornalistas e ativistas em busca da verdade por trás dessas semanas intensas, esta série imersiva mostra tudo o que ocorreu, minuto a minuto, acompanhando as consequências dos ataques e a caçada em busca dos responsáveis. Como e por que isso aconteceu?

Desastre Total: A Seita da American Apparel (Netflix)

No início dos anos 2000, a American Apparel se tornou uma das marcas de moda de maior sucesso dos Estados Unidos, conhecida pelas roupas casuais coloridas, a produção ética e as campanhas publicitárias sexualmente provocativas. Para os funcionários mais jovens, era a chance de fazer parte de uma empresa que estava revolucionando a indústria da moda e a oportunidade de aprender com seu carismático fundador e CEO, Dov Charney.

No entanto, com a rápida expansão da marca, a equipe acabou descobrindo que essa fachada reluzente ocultava uma realidade sombria. A gestão caótica de Charney passou a afetar as finanças da American Apparel, e ele foi acusado de assédio sexual pelas funcionárias. Com os problemas cada vez maiores e a empresa prestes a desmoronar, a equipe é obrigada a lidar com o ambiente tóxico de trabalho criado por Charney.

Sandman (Netflix)

Após um reencontro decisivo com sua família, Sonho dos Perpétuos (Tom Sturridge) precisa enfrentar uma série de escolhas impossíveis para tentar salvar a si mesmo, seu reino e o mundo desperto das consequências épicas dos erros que cometeu no passado. Em busca de redenção, ele terá que encarar antigos aliados e inimigos: deuses, monstros e mortais. Mas o caminho até o perdão é tortuoso e imprevisível, e a verdadeira absolvição pode custar tudo a Sonho.