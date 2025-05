'The Last of Us': criador da série diz que jornada de Ellie 'não vai terminar na 3ª temporada'

'The Last of Us' já foi renovada para uma terceira temporada antes mesmo do final da segunda. Mas parece que os criadores vão precisar de mais tempo (e espaço) para contar a trágica jornada de vingança de Ellie (Bella Ramsay) contra Abby (Kaitlyn Dever), baseada no segundo jogo da franquia, "The Last of Us II".

Um dos criadores da série, Craig Mazin, revelou em entrevista ao site Collider que a série da HBO pode ganhar uma quarta temporada para concluir sua narrativa.“A morte de Joel é uma bomba narrativa tão nuclear que é difícil se afastar dela [...]. Certamente, não há como completar essa narrativa em uma terceira temporada. Tomara que ganhemos o suficiente para voltar e terminá-la em uma quarta. Esse é o resultado mais provável”, explicou Mazin.

Segundo ele, a terceira temporada será mais longa do que a segunda, mas não suficiente para encerrar a história. "O desafio da nossa primeira temporada foi: como contar essa grande história de uma forma completa e factível dentro de um prazo e com o orçamento que temos? E com esta temporada, foi: 'Ok, este material de origem vai muito além de uma temporada'. Agora, na verdade, estamos em um modo mais tradicional de suspense, em que você conta uma história e termina a temporada com algo que diz: 'Uau, isso vai mudar um monte de coisas, e nos vemos quando voltarmos e continuarmos a partir daí", ressaltou ele durante a entrevista.

Terceira temporada à vista?

O último episódio da segunda temporada da série vai ao ar neste domingo, 25, e os produtores deixaram um terreno fértil para os eventos da terceira temporada — que já foi confirmada pela HBO.

A ideia, comentou Mazin, é continuar história de Ellie (Bella Ramsay) e sua busca de vingança por Abby (Kaitlyn Dever) pela morte de Joel (Pedro Pascal), que é recheada de consequências. Em entrevistas mais recentes, os criadores parecem concordar que a próxima temporada seguirá os eventos do segundo jogo da franquia, lançado em 2020, mas não deve finalizá-lo por completo.

Ainda se sabe pouco sobre os novos capítulos: o roteiro segue em produção e as gravações ainda não foram iniciadas. Não há uma data de lançamento já definida para o terceiro ano.

A primeira temporada estreou em 2023, com nove episódios, e a segunda em 2025, com sete capítulos. Ainda não se sabe quantos episódios terá a terceira temporada.