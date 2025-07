Nada de 'psps': os nomes mais populares de cachorros e gatos no Brasil

Entre as escolhas dos tutores brasileiros, o nome do pet parece ser uma extensão da personalidade do dono e um reflexo das influências culturais. O PetCenso 2025, levantamento realizado pela Petlove, revelou que os nomes curtos, carinhosos e com forte apelo afetivo dominam as listas nacionais. O nome Luna, por exemplo, lidera tanto entre cães quanto gatos, e se destaca como uma escolha popular para as fêmeas.

O Brasil, com sua população estimada de 160,9 milhões de animais de estimação em 2024, ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de países com mais pets . Desse total, 62,2 milhões são cães e 30,8 milhões são gatos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) e o Instituto Pet Brasil.

Entre os cães, os nomes masculinos mais populares incluem:

Thor

Luke

Theo

Bob

Apolo

E para as fêmeas, os nomes mais comuns são:

Mel

Luna

Amora

Nina

Maia

Para os gatos machos, os nomes mais comuns são:

Tom

Simba

Chico

Frajola

Theo

Já as gatas fêmeas:

Luna

Nina

Mia

Mel

Lua

Além das tendências nacionais, o estudo também revelou algumas diferenças regionais no Brasil. No Norte e Nordeste, os cães são predominantemente chamados de Luke e Mel, enquanto no Sudeste e Sul, Thor e Luna ganham mais destaque. No universo felino, Luna e Tom são os nomes mais comuns em diversas regiões.