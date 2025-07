No Brasil, a preferência é pelos vira-latas: as raças de cachorro mais famosas no país

Os brasileiros seguem apaixonados pelos seus pets, e o levantamento PetCenso 2025, realizado pela Petlove, não deixa dúvidas: os vira-latas, ou SRDs (Sem Raça Definida), continuam no topo do coração dos tutores. Os dados, que incluem mais de 1,8 milhão de pets cadastrados na plataforma, revelam que os SRDs dominam de maneira absoluta tanto entre cães quanto entre gatos, o que reforça a tendência de valorização da adoção e inclusão no Brasil.

No universo canino, a preferência pelos SRDs permanece firme, com 26% dos cães cadastrados sendo desta categoria. Essa liderança também pode ser vista como reflexo de uma crescente conscientização sobre o abandono de animais — um problema que ainda afeta milhões de animais no Brasil.

As outras raças mais populares entre os cães incluem o Shih Tzu (17%) e o Yorkshire Terrier (6%), ambas bastante procuradas por quem vive em apartamentos. Outras raças que se destacam entre os cães são:

Spitz Alemão (5%)

Lhasa Apso (3%)

Golden Retriever (3%)

Pinscher (3%)

Dachshund (2%)

Pug (2%)

Maltês (2%)

Entre os gatos, a liderança dos SRDs é ainda mais evidente: cerca de 86% dos felinos cadastrados são vira-latas. As raças definidas, embora em menor número, também seguem sua popularidade, com destaque para o Siamês (5%) e o Persa (2%), seguidos por outras raças como: