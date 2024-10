Mostra Internacional de Cinema de SP: 10 filmes imperdíveis para ver neste sábado, 26

Neste sábado, 26 de outubro, a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo continua sua maratona, repleta de produções diversas de várias partes do mundo. Com mais de 400 títulos vindos de 82 países, o evento é uma oportunidade única para os amantes do cinema explorarem filmes premiados, documentários impactantes e obras de diretores emergentes.

O festival conta com exibições de títulos que se destacaram nos festivais de Cannes, Berlim, Veneza e outros. As sessões ocorrem em 29 cinemas da cidade, com ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada).

Diariamente, a EXAME seleciona 10 filmes para você assistir na Mostra de São Paulo. Mais abaixo, confira a programação completa do dia, incluindo o nome do título, horário da sessão e local. Informações detalhadas sobre cada filme estão disponíveis no site oficial do evento.

10 filmes para assistir neste sábado, 26, na Mostra de Cinema de SP

Os Enforcados

Em um Rio de Janeiro tomado pelo crime, Valério e Regina enfrentam dívidas e traições familiares. Um plano aparentemente perfeito os leva a uma espiral de violência.

Data: 26/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Depois da Guerra

O filme mostra o impacto do fim do conflito no Kosovo em 1999 e a luta dos jovens para sobreviver em Pristina, enquanto enfrentam o passado. Exibido no Festival de Berlim.

Data: 26/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Não Chore, Borboleta

Tam, funcionária de um cerimonial de casamentos, descobre a traição do marido e lança um feitiço para recuperá-lo, enquanto um espírito misterioso observa. Vencedor do prêmio de melhor filme da Semana da Crítica do Festival de Veneza.

Data: 26/10/2024

Horário: 13:30

Local: Sato Cinema

Sobreviventes

No século 19, sobreviventes de um naufrágio tentam reorganizar suas vidas em uma ilha deserta, confrontando relações de poder e subjugação. Exibido no IndieLisboa.

Data: 26/10/2024

Horário: 14:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

A Vilã das Nove

Roberta descobre que uma novela é baseada em sua vida, a colocando como a vilã, e tenta desvendar como seus segredos foram expostos.

Data: 26/10/2024

Horário: 15:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Vira-lata

Oom, imigrante ilegal em Taiwan, enfrenta desafios ao cuidar de idosos e precisa escolher entre sobrevivência ou dignidade. Menção especial do prêmio Caméra d’Or no Festival de Cannes.

Data: 26/10/2024

Horário: 15:30

Local: Sato Cinema

Grand Tour

Edward foge da noiva em 1918, e ela o persegue em um grand tour pela Ásia enquanto ambos enfrentam crises existenciais. Vencedor do prêmio de melhor direção no Festival de Cannes.

Data: 26/10/2024

Horário: 16:30

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Baby

Wellington, 18 anos, deixa um centro de detenção juvenil e encontra Ronaldo, que o ensina a sobreviver nas ruas de São Paulo. Vencedor do prêmio de ator em ascensão na Semana da Crítica do Festival de Cannes.

Data: 26/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cinesesc

O Brutalista

László Tóth, arquiteto judeu húngaro, migra para os EUA em 1947 e passa da pobreza a um contrato que muda sua vida ao longo de 30 anos. Vencedor dos prêmios da crítica e de melhor direção no Festival de Veneza.

Data: 26/10/2024

Horário: 19:15

Local: Cinesesc

Tudo Que Imaginamos Como Luz

Prabha, enfermeira em Mumbai, enfrenta desafios pessoais e familiares, enquanto busca um espaço para seus desejos. Vencedor do grande prêmio do júri no Festival de Cannes.

Data: 26/10/2024

Horário: 19:30

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Veja a programação completa da Mostra de São Paulo neste sábado, 26

Abá e Sua Banda

Data: 26/10/2024

Horário: 11:00

Local: Cinesesc

Totto-Chan: A Menina na Janela

Data: 26/10/2024

Horário: 11:00

Local: Sato Cinema

O Pardal na Chaminé

Data: 26/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Noturnos

Data: 26/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Nada em Seu Lugar

Data: 26/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Stella. Vítima e Culpada

Data: 26/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Filhos

Data: 26/10/2024

Horário: 13:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Todo Mundo (Ainda) Tem Problemas Sexuais

Data: 26/10/2024

Horário: 13:30

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Os Enforcados

Data: 26/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Depois da Guerra

Data: 26/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Anexo 4

I Saw the TV Glow

Data: 26/10/2024

Horário: 13:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Não Chore, Borboleta

Data: 26/10/2024

Horário: 13:30

Local: Sato Cinema

2073

Data: 26/10/2024

Horário: 13:30

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Maydegol

Data: 26/10/2024

Horário: 13:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

O Grande Natal dos Animais

Data: 26/10/2024

Horário: 14:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Sozinhos na Noite

Data: 26/10/2024

Horário: 14:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

John Vardar vs a Galáxia

Data: 26/10/2024

Horário: 14:00

Local: Circuito Spcine Olido

Tiguere

Data: 26/10/2024

Horário: 14:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Sobreviventes

Data: 26/10/2024

Horário: 14:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Luz Fantasma

Data: 26/10/2024

Horário: 14:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

A Vilã das Nove

Data: 26/10/2024

Horário: 15:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Por que a Guerra?

Data: 26/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinesesc

Boong

Data: 26/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Um Daqueles Dias em que Hemme Morre

Data: 26/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Lispectorante

Data: 26/10/2024

Horário: 15:00

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Reas

Data: 26/10/2024

Horário: 15:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Sujo

Data: 26/10/2024

Horário: 15:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Olhe Nos Meus Olhos

Data: 26/10/2024

Horário: 15:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Mambembe

Data: 26/10/2024

Horário: 15:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Marco, A Verdade Inventada

Data: 26/10/2024

Horário: 15:20

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Vira-lata

Data: 26/10/2024

Horário: 15:30

Local: Sato Cinema

Don Goyo

Data: 26/10/2024

Horário: 15:30

Local: Cineclube Cortina

Persistente

Data: 26/10/2024

Horário: 15:40

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Sem Vergonha

Data: 26/10/2024

Horário: 15:50

Local: Espaço Augusta Sala 1

Marchando na Escuridão

Data: 26/10/2024

Horário: 16:00

Local: Circuito Spcine Olido

Cartas da Sicília

Data: 26/10/2024

Horário: 16:00

Local: Espaço Augusta Sala 2

Miniaturas Cósmicas

Data: 26/10/2024

Horário: 16:15

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Grand Tour

Data: 26/10/2024

Horário: 16:30

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Diários do Líbano

Data: 26/10/2024

Horário: 16:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

As Crianças Vermelhas

Data: 26/10/2024

Horário: 16:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Breves Horas da Noite

Data: 26/10/2024

Horário: 16:50

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Estamos no Ar

Data: 26/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cineclube Cortina

Rock Bottom

Data: 26/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Esta Minha Vida

Data: 26/10/2024

Horário: 17:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

O Senhor dos Mortos

Data: 26/10/2024

Horário: 17:00

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Baby

Data: 26/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cinesesc

Saturday Night – A Noite que Mudou a Comédia

Data: 26/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Madeleine em Paris

Data: 26/10/2024

Horário: 17:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Horizonte

Data: 26/10/2024

Horário: 17:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

La Parra

Data: 26/10/2024

Horário: 17:20

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Holy Cow

Data: 26/10/2024

Horário: 17:30

Local: Espaço Augusta Sala 1

Trilogia Silenciosa

Data: 26/10/2024

Horário: 17:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Taxi Monamour

Data: 26/10/2024

Horário: 18:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Permanência em Lugar Nenhum

Data: 26/10/2024

Horário: 18:00

Local: Sato Cinema

Boa Menina

Data: 26/10/2024

Horário: 18:00

Local: Cine Satyros Bijou

Cartas Telepáticas

Data: 26/10/2024

Horário: 18:00

Local: Circuito Spcine Olido

Os Educadores

Data: 26/10/2024

Horário: 18:20

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

As Léguas

Data: 26/10/2024

Horário: 18:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Pele de Vidro

Data: 26/10/2024

Horário: 18:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Os Demônios do Amanhecer

Data: 26/10/2024

Horário: 18:35

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Sob o Céu Cinzento

Data: 26/10/2024

Horário: 18:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Adam Muda Lentamente

Data: 26/10/2024

Horário: 18:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Os Maus Patriotas

Data: 26/10/2024

Horário: 18:50

Local: Cineclube Cortina

O Covarde

Data: 26/10/2024

Horário: 18:50

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Lua

Data: 26/10/2024

Horário: 19:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

A Maioria das Pessoas Morre no Domingo

Data: 26/10/2024

Horário: 19:00

Local: Cinesystem Morumbi Sala 8

Lázaro à Noite

Data: 26/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Cultivando a Revolução

Data: 26/10/2024

Horário: 19:10

Local: Espaço Augusta Anexo 4

A Procura de Martina

Data: 26/10/2024

Horário: 19:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

O Brutalista

Data: 26/10/2024

Horário: 19:15

Local: Cinesesc

Eu Sou Nevenka

Data: 26/10/2024

Horário: 19:20

Local: Reserva Cultural - Sala 2

O Palhaço de Cara Limpa

Data: 26/10/2024

Horário: 19:30

Local: Espaço Augusta Sala 1

Tudo Que Imaginamos Como Luz

Data: 26/10/2024

Horário: 19:30

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Através do Fluxo

Data: 26/10/2024

Horário: 19:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Acima da Poeira

Data: 26/10/2024

Horário: 19:45

Local: Sato Cinema

Favoriten

Data: 26/10/2024

Horário: 20:00

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Viva o Cinema! Uma História da Mostra de São Paulo

Data: 26/10/2024

Horário: 20:00

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Água Salgada

Data: 26/10/2024

Horário: 20:00

Local: Cine Satyros Bijou

Todas as Longas Noites

Data: 26/10/2024

Horário: 20:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Espermageddon

Data: 26/10/2024

Horário: 20:20

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Bogangloch

Data: 26/10/2024

Horário: 20:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Filhos do Mangue

Data: 26/10/2024

Horário: 20:45

Local: Espaço Augusta Sala 2

Olhos Negros

Data: 26/10/2024

Horário: 20:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Uma Terra Deixada para Trás

Data: 26/10/2024

Horário: 21:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Brizola – Anotações para uma História

Data: 26/10/2024

Horário: 21:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Sister Midnight

Data: 26/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cinesystem Morumbi Sala 8

Celestina & Lawrence

Data: 26/10/2024

Horário: 21:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

O Planeta Silencioso

Data: 26/10/2024

Horário: 21:10

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Idade da Pedra

Data: 26/10/2024

Horário: 21:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Love

Data: 26/10/2024

Horário: 21:30

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Sol de Inverno

Data: 26/10/2024

Horário: 21:40

Local: Espaço Augusta Sala 1

O Rancho da Goiabada, ou Pois É meu Camarada, Fácil, Fácil Não É a Vida

Data: 26/10/2024

Horário: 21:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Sem Pagar Aluguel

Data: 26/10/2024

Horário: 21:45

Local: Cine Satyros Bijou

Até que Eu Voe

Data: 26/10/2024

Horário: 22:15

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

A Nossos Amigos

Data: 26/10/2024

Horário: 22:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Mamífera

Data: 26/10/2024

Horário: 22:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Veja a programação completa da 48ª Mostra de São Paulo

Você pode acessar a programação completa no site oficial do evento.

Até quando vai a Mostra de Cinema de São Paulo?

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024.

Quanto custam os ingressos da 48ª Mostra de Cinema de São Paulo?

Os valores dos ingressos avulsos variam conforme o dia da semana. Estarão disponíveis para compra 4 dias antes de cada sessão pelo app do evento e pelo site da Velox. No dia da sessão, uma pequena cota estará disponível para compra diretamente na bilheteria do cinema.

Segundas, terças, quartas e quintas: R$ 24,00 (inteira) | R$ 12,00 (meia)

Sextas, sábados e domingos: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia)

É possível também comprar pacotes com 40 ingressos, pacotes especiais vespertinos ou a credencial permanente integral:

Permanente Especial (para sessões de segunda a sexta até as 17h55, inclusive —não contempla fins de semana nem sessões noturnas): R$ 150,00



Pacote de 40 ingressos: R$ 410,00

Permanente Integral (todos os dias e qualquer horário): R$ 600,00

Algumas sessões e atividades específicas podem ter entrada gratuita ou preços reduzidos para estudantes e idosos.

Onde comprar ingressos para a Mostra de Cinema de São Paulo?

Os ingressos estarão à venda pelo site da Velox e nas bilheterias físicas dos cinemas participantes. É recomendável adquirir as entradas com antecedência, já que as sessões costumam ter grande procura, especialmente para os filmes premiados e estreias internacionais.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial para organização da programação do evento e organização da lista. A escolha dos filmes é realizada pela repórter humana que assina essa matéria.