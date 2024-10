Mostra Internacional de Cinema de SP: 10 filmes imperdíveis para ver neste domingo, 27

Neste domingo, 27 de outubro, a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo continua sua maratona, repleta de produções diversas de várias partes do mundo. Com mais de 400 títulos vindos de 82 países, o evento é uma oportunidade única para os amantes do cinema explorarem filmes premiados, documentários impactantes e obras de diretores emergentes.

O festival conta com exibições de títulos que se destacaram nos festivais de Cannes, Berlim, Veneza e outros. As sessões ocorrem em 29 cinemas da cidade, com ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada).

Diariamente, a EXAME seleciona 10 filmes para você assistir na Mostra de São Paulo. Mais abaixo, confira a programação completa do dia, incluindo o nome do título, horário da sessão e local. Informações detalhadas sobre cada filme estão disponíveis no site oficial do evento.

10 filmes para assistir neste domingo, 27, na Mostra de Cinema de SP

After Party

Jindřiška, uma jovem de 23 anos, leva uma vida sem preocupações até descobrir que seu pai está afundado em dívidas. Quando chegam para confiscar a casa, seu mundo desmorona, forçando-a a escolher entre ajudar o pai ou salvar a si mesma.

Exibido no Festival de Veneza.

Data: 27/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

O Banho do Diabo

No século 18, uma mulher é condenada à morte após matar um bebê em vilarejos cercados por florestas densas na Áustria. Enquanto Agnes se prepara para o casamento, sua mente e coração ficam cada vez mais pesados, levando-a a um caminho obscuro.

Vencedor do prêmio de melhor contribuição artística no Festival de Berlim.

Data: 27/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Um Homem Diferente

Edward, um aspirante a ator, passa por um procedimento médico radical para transformar sua aparência. Mas o sonho de um novo rosto logo se transforma em pesadelo, pois ele não consegue o papel que desejava e se torna obcecado em recuperar o que perdeu.

Vencedor do prêmio de melhor atuação principal para Sebastian Stan no Festival de Berlim.

Data: 27/10/2024

Horário: 13:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Bangarang

Documentário sobre a infância em Taranto, cidade industrial no sul da Itália, onde uma usina siderúrgica gera um dos maiores desastres ambientais e sanitários da Europa. O filme explora a realidade das crianças em meio a esse cenário caótico.

Vencedor do prêmio especial do júri da seção Panorama Itália do Festival de Roma.

Data: 27/10/2024

Horário: 14:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

O Maior Bocejo da História

Um homem sonha com uma caixa de ouro no fim de uma caverna, mas sua crença religiosa o impede de buscar o tesouro sozinho. Ele contrata um assistente e juntos embarcam numa longa jornada pela paisagem iraniana em busca do milagre.

Vencedor do prêmio especial do júri da seção Encontros do Festival de Berlim.

Data: 27/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cine Satyros Bijou

Maria Callas

A vida tumultuada da maior cantora de ópera do mundo, Maria Callas, é reimaginada em seus últimos dias na Paris dos anos 1970, com Angelina Jolie no papel principal.

Exibido nos festivais de Veneza, Nova York e Londres.

Data: 27/10/2024

Horário: 19:10

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Depois da Guerra

Relato cinematográfico sobre a vida em Pristina após o fim do conflito no Kosovo em 1999, acompanhando jovens que vendem amendoins e cigarros nas ruas para sobreviver enquanto enfrentam o passado e buscam um futuro.

Exibido no Festival de Berlim.

Data: 27/10/2024

Horário: 20:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Paris, Texas

Travis, um homem misterioso e obstinado, emerge do deserto entre os EUA e o México em busca de reconectar-se com sua família.

Vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1984.

Data: 27/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

No Other Land

Documentário sobre Basel Adra, um ativista palestino que luta contra a expulsão de sua comunidade em Masafer Yatta. O filme explora o vínculo complexo entre Basel e um jornalista israelense que se une à sua causa.

Vencedor do prêmio de melhor documentário e do prêmio do público na seção Panorama Documentário no Festival de Berlim, além do prêmio do público no CPH, Visions du Réel e IndieLisboa.

Data: 27/10/2024

Horário: 22:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Quando a Luz Arrebenta

Una e Diddi se apaixonam em segredo, mas Diddi morre em um acidente antes de contar a verdade para Klara, sua namorada. Una deve lidar com uma dor que não pode ser compartilhada.

Exibido no Festival de Cannes.

Data: 27/10/2024

Horário: 20:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Veja a programação completa da Mostra de São Paulo neste domingo, 27

Kummatty

Dirigido por Govindan Aravindan

1ª Mostrinha – 90 min. | Cor | 1979 | Índia

Data: 27/10/2024

Horário: 11:00

Local: Sato Cinema

Menino Maluquinho – O Filme

Dirigido por Helvécio Ratton

1ª Mostrinha – 91 min. | Cor | 1995 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 11:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Crickets, It’s Your Turn

Dirigido por Olga Korotko

Competição Novos Diretores – 105 min. | Cor | 2024 | França, Cazaquistão

Data: 27/10/2024

Horário: 12:50

Local: Sato Cinema

Sob o Céu Cinzento

Dirigido por Mara Tamkovich

Competição Novos Diretores – 81 min. | Cor | 2024 | Polônia

Data: 27/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Maydegol

Dirigido por Sarvnaz Alambeigi

Perspectiva Internacional – 73 min. | Cor | 2024 | Irã, França, Alemanha

Data: 27/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Shikun

Dirigido por Amos Gitai

Perspectiva Internacional – 85 min. | Cor | 2024 | Israel, França, Suíça, Brasil, Reino Unido

Data: 27/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Quando Vira a Esquina

Dirigido por Chris Alcazar

Mostra Brasil – 84 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 13:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

After Party

Dirigido por Vojtěch Strakatý

Competição Novos Diretores – 89 min. | Cor | 2024 | República Tcheca

Data: 27/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Matriosca

Dirigido por Jorge Forero

Competição Novos Diretores – 87 min. | Cor | 2024 | Colômbia

Data: 27/10/2024

Horário: 13:30

Local: Reserva Cultural - Sala 2

O Banho do Diabo

Dirigido por Veronika Franz e Severin Fiala

Perspectiva Internacional – 121 min. | Cor | 2024 | Áustria, Alemanha

Data: 27/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Samia

Dirigido por Yasemin Şamdereli

Perspectiva Internacional – 102 min. | Cor | 2024 | Itália, Alemanha, Bélgica

Data: 27/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Um Homem Diferente

Dirigido por Aaron Schimberg

Perspectiva Internacional – 112 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 27/10/2024

Horário: 13:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Vencedores

Dirigido por Soleen Yusef

1ª Mostrinha – 119 min. | Cor | 2024 | Alemanha

Data: 27/10/2024

Horário: 13:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Escute as Vozes

Dirigido por Maxime Jean-Baptiste

Competição Novos Diretores – 77 min. | Cor | 2024 | Guiana, Bélgica, França

Data: 27/10/2024

Horário: 14:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Memórias de um Caracol

Dirigido por Adam Elliot

Competição Novos Diretores – 94 min. | Cor | 2024 | Austrália

Data: 27/10/2024

Horário: 14:00

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

O Ouro e o Mundo

Dirigido por Ico Costa

Competição Novos Diretores – 103 min. | Cor | 2024 | Portugal, França

Data: 27/10/2024

Horário: 14:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Menino Maluquinho 2: A Aventura

Dirigido por Fernando Meirelles e Fabrízia Alvez Pinto

1ª Mostrinha – 92 min. | Cor | 1998 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 14:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

As Armas de Plástico

Dirigido por Jean-Christophe Meurisse

Perspectiva Internacional – 100 min. | Cor | 2024 | França

Data: 27/10/2024

Horário: 14:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

A Pedra Sonha Dar Flor

Dirigido por Rodrigo Areias

Perspectiva Internacional – 101 min. | Cor | 2024 | Portugal

Data: 27/10/2024

Horário: 14:40

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Praia Formosa

Dirigido por Julia De Simone

Mostra Brasil – 90 min. | Cor | 2024 | Brasil, Portugal

Data: 27/10/2024

Horário: 14:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Bangarang

Dirigido por Giulio Mastromauro

Competição Novos Diretores – 75 min. | Cor | 2023 | Itália

Data: 27/10/2024

Horário: 14:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

3 Obás de Xangô

Dirigido por Sérgio Machado

Mostra Brasil – 77 min. | Cor e P&B | 2024 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 14:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

The Great Phuket

Dirigido por Liu Yaonan

Competição Novos Diretores – 97 min. | Cor | 2024 | Hong Kong, China, França, Alemanha, Bélgica

Data: 27/10/2024

Horário: 15:00

Local: Sato Cinema

O Maior Bocejo da História

Dirigido por Aliyar Rasti

Competição Novos Diretores – 93 min. | Cor | 2024 | Irã

Data: 27/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cine Satyros Bijou

Dias de Verão

Dirigido por Mahmoud Kalari

Perspectiva Internacional – 108 min. | Cor | 2024 | Irã

Data: 27/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Véspera de Natal em Miller’s Point

Dirigido por Tyler Taormina

Perspectiva Internacional – 106 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 27/10/2024

Horário: 15:15

Local: Reserva Cultural - Sala 2

An Almost Christmas Story

Dirigido por David Lowery

1ª Mostrinha – 21 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 27/10/2024

Horário: 15:15

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Tiguere

Dirigido por José María Cabral

Perspectiva Internacional – 84 min. | Cor | 2024 | República Dominicana

Data: 27/10/2024

Horário: 15:30

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Justiça em Estado de Exceção

Dirigido por Silvio Tendler

Mostra Brasil – 95 min. | Cor | 2023 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 15:30

Local: Cineclube Cortina

A Testemunha

Dirigido por Nader Saeivar

Perspectiva Internacional – 100 min. | Cor | 2024 | Irã

Data: 27/10/2024

Horário: 15:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Arca de Noé

Dirigido por Sérgio Machado e Alois Di Leo

1ª Mostrinha – 101 min. | Cor | 2024 | Brasil, Índia

Data: 27/10/2024

Horário: 15:45

Local: Espaço Augusta Sala 2

Da Última Sombra à Primeira Luz

Dirigido por Nicole Midori Woodford

Perspectiva Internacional – 108 min. | Cor | 2023 | Singapura, Japão, Eslovênia, Filipinas, Indonésia

Data: 27/10/2024

Horário: 15:45

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Parque de Diversões

Dirigido por Ricardo Alves Jr.

Mostra Brasil – 73 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 15:50

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

A Filha do Meu Pai

Dirigido por Egil Pedersen

Competição Novos Diretores – 78 min. | Cor | 2024 | Noruega, Suécia, Finlândia

Data: 27/10/2024

Horário: 16:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Ernest Cole: Achados e Perdidos

Dirigido por Raoul Peck

Homenagem – 106 min. | Cor | 2024 | França, EUA

Data: 27/10/2024

Horário: 16:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Exibindo o Perdão

Dirigido por Titus Kaphar

Competição Novos Diretores – 122 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 27/10/2024

Horário: 16:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Bicho Monstro

Dirigido por Germano de Oliveira

Competição Novos Diretores – 75 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 16:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

O Pior Homem de Londres

Dirigido por Rodrigo Areias

Perspectiva Internacional – 130 min. | Cor | 2024 | Portugal

Data: 27/10/2024

Horário: 16:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

O Planeta Silencioso

Dirigido por Jeffrey St. Jules

Perspectiva Internacional – 95 min. | Cor | 2024 | Canadá

Data: 27/10/2024

Horário: 16:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Água Salgada

Dirigido por Steven Morales Pineda

Competição Novos Diretores – 84 min. | Cor | 2024 | Colômbia

Data: 27/10/2024

Horário: 16:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Rumo a uma Terra Desconhecida

Dirigido por Mahdi Fleifel

Competição Novos Diretores – 105 min. | Cor | 2024 | Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Grécia, Holanda, Catar, Arábia Saudita, Palestina

Data: 27/10/2024

Horário: 16:40

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Russos na Guerra

Dirigido por Anastasia Trofimova

Competição Novos Diretores – 129 min. | Cor | 2024 | Canadá

Data: 27/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cine Satyros Bijou

Matar um Cavalo Mongol

Dirigido por Xiaoxuan Jiang

Competição Novos Diretores – 97 min. | Cor | 2024 | Malásia, Hong Kong, Coreia, Japão, Arábia Saudita, Tailândia, EUA

Data: 27/10/2024

Horário: 17:00

Local: Sato Cinema

As Antiguidades

Dirigido por Rusudan Glurijdze

Competição Novos Diretores – 132 min. | Cor | 2024 | Geórgia, Suíça, Finlândia, Alemanha

Data: 27/10/2024

Horário: 17:10

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Shahid

Dirigido por Narges Kalhor

Competição Novos Diretores – 84 min. | Cor | 2024 | Alemanha

Data: 27/10/2024

Horário: 17:15

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Cine-Olho

Dirigido por Dziga Vertov

Apresentação Especial – 78 min. | P&B | 1924 | União Soviética

Data: 27/10/2024

Horário: 17:20

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Kino-Pravda Nº 20

Dirigido por Dziga Vertov

Apresentação Especial – 17 min. | P&B | 1924 | União Soviética

Data: 27/10/2024

Horário: 17:20

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

A Última Banda de Rock

Dirigido por Lírio Ferreira

Mostra Brasil – 120 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 17:30

Local: Cineclube Cortina

Uma Terra Deixada para Trás

Dirigido por Yang Yishu

Perspectiva Internacional – 122 min. | Cor | 2024 | China

Data: 27/10/2024

Horário: 17:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

La Pampa

Dirigido por Antoine Chevrollier

Competição Novos Diretores – 105 min. | Cor | 2024 | França

Data: 27/10/2024

Horário: 17:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Não Sou Eu

Dirigido por Leos Carax

Apresentação Especial – 42 min. | Cor | 2024 | França

Data: 27/10/2024

Horário: 17:45

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Ulisses

Dirigido por Cristiano Burlan

Mostra Brasil – 72 min. | P&B | 2024 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 17:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Alegoria Urbana

Dirigido por Alice Rohrwacher e JR

Apresentação Especial – 21 min. | Cor | 2024 | França

Data: 27/10/2024

Horário: 17:45

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Sex

Dirigido por Dag Johan Haugerud

Perspectiva Internacional – 125 min. | Cor | 2024 | Noruega

Data: 27/10/2024

Horário: 17:50

Local: Espaço Augusta Sala 2

A Arte do Caos

Dirigido por Thomas Arslan

Perspectiva Internacional – 101 min. | Cor | 2024 | Alemanha

Data: 27/10/2024

Horário: 18:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

O Senhor dos Mortos

Dirigido por David Cronenberg

Perspectiva Internacional – 116 min. | Cor | 2024 | França, Canadá

Data: 27/10/2024

Horário: 18:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Viva o Cinema! Uma História da Mostra de São Paulo

Dirigido por Gustavo Rosa de Moura e Marina Person

Apresentação Especial – 102 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 18:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Serra das Almas

Dirigido por Lírio Ferreira

Mostra Brasil – 121 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 18:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Pedro Páramo

Dirigido por Rodrigo Prieto

Competição Novos Diretores – 131 min. | Cor | 2024 | México

Data: 27/10/2024

Horário: 18:20

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Minha Querida Família

Dirigido por Isild Le Besco

Perspectiva Internacional – 83 min. | Cor | 2024 | França

Data: 27/10/2024

Horário: 18:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Amor Radical: A Vida e o Legado de Satish Kumar

Dirigido por Julio Hey

Mostra Brasil – 81 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 18:40

Local: Reserva Cultural - Sala 1

O que Queríamos Ser

Dirigido por Alejandro Agresti

Perspectiva Internacional – 90 min. | Cor | 2023 | Argentina

Data: 27/10/2024

Horário: 19:00

Local: Cinesystem Morumbi Sala 8

Levados pelas Marés

Dirigido por Jia Zhangke

Perspectiva Internacional – 111 min. | Cor | 2024 | China

Data: 27/10/2024

Horário: 19:00

Local: Sato Cinema

Maria Callas

Dirigido por Pablo Larraín

Perspectiva Internacional – 123 min. | Cor | 2024 | Itália, Alemanha, EUA

Data: 27/10/2024

Horário: 19:10

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Harvest

Dirigido por Athina Rachel Tsangari

Perspectiva Internacional – 131 min. | Cor | 2024 | Reino Unido, Alemanha, Grécia, França, EUA

Data: 27/10/2024

Horário: 19:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Gafanhoto

Dirigido por KEFF

Competição Novos Diretores – 135 min. | Cor | 2024 | Taiwan, EUA, França, Catar

Data: 27/10/2024

Horário: 19:30

Local: Cine Satyros Bijou

Vittoria

Dirigido por Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman

Perspectiva Internacional – 85 min. | Cor | 2024 | Itália

Data: 27/10/2024

Horário: 19:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Se Me Permite

Dirigido por Marco Bellocchio

Apresentação Especial – 19 min. | Cor | 2021 | Itália

Data: 27/10/2024

Horário: 19:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Se Me Permite – Capítulo II

Dirigido por Marco Bellocchio

Apresentação Especial – 30 min. | Cor | 2024 | Itália

Data: 27/10/2024

Horário: 19:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

A Savana e a Montanha

Dirigido por Paulo Carneiro

Perspectiva Internacional – 77 min. | Cor | 2024 | Portugal, Uruguai

Data: 27/10/2024

Horário: 19:40

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Breve História de uma Família

Dirigido por Lin Jianjie

Competição Novos Diretores – 99 min. | Cor | 2024 | China, França, Dinamarca, Catar

Data: 27/10/2024

Horário: 19:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Depois da Guerra

Dirigido por Birgitte Stærmose

Perspectiva Internacional – 85 min. | Cor | 2024 | Dinamarca, Kosovo, Finlândia, Suécia

Data: 27/10/2024

Horário: 20:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Zafari

Dirigido por Mariana Rondón

Perspectiva Internacional – 100 min. | Cor | 2024 | Peru, Brasil, México, França, Chile, República Dominicana, Venezuela

Data: 27/10/2024

Horário: 20:10

Local: Espaço Augusta Sala 2

Filhos

Dirigido por Gustav Möller

Competição Novos Diretores – 100 min. | Cor | 2024 | Dinamarca, Suécia

Data: 27/10/2024

Horário: 20:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Aqueles Dias

Dirigido por Hélio Goldsztejn e Beto Marquez

Apresentação Especial – 127 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 20:15

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Quando a Luz Arrebenta

Dirigido por Rúnar Rúnarsson

Perspectiva Internacional – 82 min. | Cor | 2024 | Islândia, Holanda, Croácia, França

Data: 27/10/2024

Horário: 20:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Sugarcane

Dirigido por Julian Brave NoiseCat e Emily Kassie

Competição Novos Diretores – 107 min. | Cor | 2024 | Canadá

Data: 27/10/2024

Horário: 20:30

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Dying - A Última Sinfonia

Dirigido por Matthias Glasner

Perspectiva Internacional – 180 min. | Cor | 2024 | Alemanha

Data: 27/10/2024

Horário: 20:40

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Taxi Monamour

Dirigido por Ciro de Caro

Perspectiva Internacional – 113 min. | Cor | 2024 | Itália

Data: 27/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cinesystem Morumbi Sala 8

Paris, Texas

Dirigido por Wim Wenders

Apresentação Especial – 148 min. | Cor | 1984 | Alemanha, França

Data: 27/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Um Pássaro Azul

Dirigido por Ariel Rotter

Perspectiva Internacional – 98 min. | Cor | 2023 | Argentina, Uruguai

Data: 27/10/2024

Horário: 21:10

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Sozinhos na Noite

Dirigido por Guillermo Rojas

Competição Novos Diretores – 88 min. | Cor | 2024 | Espanha

Data: 27/10/2024

Horário: 21:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Blue Sun Palace

Dirigido por Constance Tsang

Competição Novos Diretores – 116 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 27/10/2024

Horário: 21:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Amizade

Dirigido por Cao Guimaraes

Mostra Brasil – 85 min. | Cor e P&B | 2024 | Brasil

Data: 27/10/2024

Horário: 21:40

Local: Reserva Cultural - Sala 2

O Mundo de Apu

Dirigido por Satyajit Ray

Foco Índia – 106 min. | P&B | 1959 | Índia

Data: 27/10/2024

Horário: 22:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

No Other Land

Dirigido por Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham

Competição Novos Diretores – 96 min. | Cor | 2024 | Palestina, Noruega

Data: 27/10/2024

Horário: 22:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Em Fuga

Dirigido por Aslı Özarslan

Competição Novos Diretores – 86 min. | Cor | 2024 | Alemanha, Turquia, França

Data: 27/10/2024

Horário: 22:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

TWST – Things We Said Today

Dirigido por Andrei Ujică

Perspectiva Internacional – 85 min. | Cor | 2024 | França, Romênia

Data: 27/10/2024

Horário: 22:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

O Elemento de Yasmeen

Dirigido por Amman Abbasi

Competição Novos Diretores – 74 min. | Cor | 2024 | Paquistão, EUA

Data: 27/10/2024

Horário: 22:15

Local: Cine Satyros Bijou

Veja a programação completa da 48ª Mostra de São Paulo

Você pode acessar a programação completa no site oficial do evento.

Até quando vai a Mostra de Cinema de São Paulo?

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024.

Quanto custam os ingressos da 48ª Mostra de Cinema de São Paulo?

Os valores dos ingressos avulsos variam conforme o dia da semana. Estarão disponíveis para compra 4 dias antes de cada sessão pelo app do evento e pelo site da Velox. No dia da sessão, uma pequena cota estará disponível para compra diretamente na bilheteria do cinema.

Segundas, terças, quartas e quintas: R$ 24,00 (inteira) | R$ 12,00 (meia)

Sextas, sábados e domingos: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia)

É possível também comprar pacotes com 40 ingressos, pacotes especiais vespertinos ou a credencial permanente integral:

Permanente Especial (para sessões de segunda a sexta até as 17h55, inclusive —não contempla fins de semana nem sessões noturnas): R$ 150,00



Pacote de 40 ingressos: R$ 410,00

Permanente Integral (todos os dias e qualquer horário): R$ 600,00

Algumas sessões e atividades específicas podem ter entrada gratuita ou preços reduzidos para estudantes e idosos.

Onde comprar ingressos para a Mostra de Cinema de São Paulo?

Os ingressos estarão à venda pelo site da Velox e nas bilheterias físicas dos cinemas participantes. É recomendável adquirir as entradas com antecedência, já que as sessões costumam ter grande procura, especialmente para os filmes premiados e estreias internacionais.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial para organização da programação do evento e organização da lista. A escolha dos filmes é realizada pela repórter humana que assina essa matéria.