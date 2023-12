Morre youtuber PC Siqueira, aos 37 anos

Nesta quarta-feira, 27, o youtuber PC Siqueira, de 37 anos, foi encontrado morto pela Polícia Militar de São Paulo no apartamento do criador de conteúdo, no centro de São Paulo. Ainda não se sabe o motivo da morte e o local está passando por perícia. Nas próximas horas, a polícia deve fornecer mais informações em um boletim de ocorrência.

A informação foi apurada pelo portal Metrópoles, que afirma que a a polícia chegou ao local às 17h53 e já o encontrou sem vida. O caso foi encaminhado para o 11º Distrito Policial de Santo Amaro.

Nos últimos dias, o youtuber preocupou os fãs com a última mensagem feita no dia de Natal. "Feliz natal pra você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana pra fazer festa. Você não está sozinho!".

Na publicação, vários comentários se preocupavam com a saúde mental de Siqueira. Dias atrás, depois de ficar algum tempo sem postar nas redes sociais, ele publicou uma foto dizendo "Tô vivo". No dia 20 de dezembro, ele publicou um vídeo em seu canal no Youtube sobre o término de um relacionamento que durou pouco mais de um ano, e a dificuldade de lidar com o "luto" do fim da relação, bem como a necessidade de ter mais amor próprio.

Saúde mental

No começo deste ano, o youtuber foi salvo por bombeiros após tentativa de suicídio. Nas redes sociais, ele chegou a publicar: "Queridos amigos e inimigos: ontem tive um episódio de mania que saiu do controle, me expus e expus erroneamente minha parceira (de ameaçá-lo), e foi seguido de uma nova tentativa de suicídio. Fui resgatado pelo corpo de bombeiros e agradeço de coração a gentileza especial do sargento que me acompanhou. Estou bem e seguro. Maria (Watanabe, sua namorada) também está bem e segura”.

PC sempre deixou claro ao público que era neurodivergente e lidou com ansiedade e depressão por muitos anos. Em 2016, ele chegou a lançar o livro "PC Siqueira está morto", escrito por Alexandre Matias, no qual detalhava parte do sufoco de lidar com as duas doenças. Ele sempre foi bastante ativista sobre o tema da saúde mental, tendo inclusive participado da campanha #EuEstou, em conjunto com o Facebook em 2018, que tinha como objetivo a prevenção do suicídio entre jovens e adolescentes no Brasil.

"Já enfrentei situações em que estava emocionalmente instável e costumava falar sobre isso em meus vídeos porque acredito que contar sobre as minhas experiências pode fazer a diferença na minha vida e nas das pessoas que me assistem. Isso me motivou a criar um lugar onde as pessoas pudessem encontrar informações de profissionais de saúde que eles não sabem onde procurar", disse o youtuber na campanha, em 2018.

Quem foi PC Siqueira?

Nascido na cidade de Guarulhos (SP), PC Siqueira foi um dos primeiros youtubers do Brasil. Ele ficou famoso pela criação de seus vídeoblogs no Youtube, em 2010, publicados no canal "maspoxavida".

Desde a criação do canal, Siqueira falava sobre seu dia a dia, além de trazer conteúdos sobre videogames e nos quadrinhos. Muito de seu conteúdo era voltado a uma espécie de diário, comentando os dilemas da vida adulta, assim como algumas publicações polêmicas e até traumas de infância e adolescência. Foi um assíduo crítico dos evangélicos e de outros famosos, tais como alguns cantores pops e filmes dos anos 2010.

A carreira como youtuber trouxe vários frutos: PC Siqueira chegou a ser indicado ao Video Music Brasil da MTV em 2010, na categoria Web Star. Ganhou nas categorias "Geek do Ano" e "WebCeleb" do prêmio Os Melhores da Websfera. Também estrelou uma série de comerciais e campanhas publicitárias ao longo de sua vida.

Em 2011, estreou um programa de games na MTV. Em entrevista à EXAME, na época, ele comentou que aquela era uma oportunidade única de liderar algo que fazia sentido. "Eu jogo muito desde criança. Tenho todos os consoles em casa e tenho dedicado meu tempo ao Batman: Arkham City e Dark Souls", conta. "Sempre quis trabalhar com isso: desde quando atuava como designer, não tirava a ideia da cabeça. Acho que foi por isso que me chamaram", comentou.

O programa foi encerrado em 2013, após a crise da emissora. Depois do primeiro passo, foi apresentador do programa Jorgecast (2015), fez parte do elenco de Caravana na TV (2016) e participou do reality show "O Aprendiz".

Acusação de pedofilia

Em junho de 2020, o youtuber foi acusado de pedofilia em um suposto caso de compartilhamento de fotos íntimas de menores. Segundo gravações de tela divulgadas no Twitter anonimamente, PC teria comentado com um amigo sobre as fotos de uma criança de seis anos.

Ele negou as acusações antes mesmo das investigações começarem e alegou ser vítima de fake news. Semanas mais tarde, prestou depoimento à polícia e desativou temporariamente seu canal no Youtube — que foi reativado meses depois.

O processo correu sob segredo de justiça até 2021, quando a Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo alegou que não havia nenhuma evidência que enquadrasse PC em um caso de pedofilia.