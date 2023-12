Quem era PC Siqueira, um dos primeiros youtubers do Brasil?

PC Siqueira, um dos primeiros youtubers do Brasil, foi encontrado morto em seu apartamento na região central de São Paulo, nesta quarta-feira, 27.

A polícia foi chamada por volta das 17h53 e chegou ao local onde encontrou o youtuber sem vida. As autoridades confirmaram que PC Siqueira faleceu em decorrência de suicídio. O corpo havia sido achado pela ex-namorada, Maria Luisa Lopes Watanabe.

A investigação ainda está em andamento, com peritos analisando as evidências. O caso foi encaminhado para o 11º Distrito Policial de Santo Amaro.

Quem foi PC Siqueira?

Nascido na cidade de Guarulhos (SP), PC Siqueira foi um dos primeiros youtubers do Brasil. Ele ficou famoso pela criação de seus vídeoblogs no Youtube, em 2010, publicados no canal "maspoxavida".

Desde a criação do canal, Siqueira falava sobre seu dia a dia, além de trazer conteúdos sobre videogames e nos quadrinhos. Muito de seu conteúdo era voltado a uma espécie de diário, comentando os dilemas da vida adulta, assim como algumas publicações polêmicas e até traumas de infância e adolescência. Foi um assíduo crítico dos evangélicos e de outros famosos, tais como alguns cantores pops e filmes dos anos 2010.

A carreira como youtuber trouxe vários frutos: PC Siqueira chegou a ser indicado ao Video Music Brasil da MTV em 2010, na categoria Web Star. Ganhou nas categorias "Geek do Ano" e "WebCeleb" do prêmio Os Melhores da Websfera. Também estrelou uma série de comerciais e campanhas publicitárias ao longo de sua vida.

Em 2011, estreou um programa de games na MTV. Em entrevista à EXAME, na época, ele comentou que aquela era uma oportunidade única de liderar algo que fazia sentido. "Eu jogo muito desde criança. Tenho todos os consoles em casa e tenho dedicado meu tempo ao Batman: Arkham City e Dark Souls", conta. "Sempre quis trabalhar com isso: desde quando atuava como designer, não tirava a ideia da cabeça. Acho que foi por isso que me chamaram", comentou.

O programa foi encerrado em 2013, após a crise da emissora. Depois do primeiro passo, foi apresentador do programa Jorgecast (2015), fez parte do elenco de Caravana na TV (2016) e participou do reality show "O Aprendiz".

Do que PC Siqueira morreu?

O caso foi registrado no 11º DP (Santo Amaro) como suicídio. Em março de 2023, também em Santo Amaro, PC Siqueira foi socorrido pelos bombeiros após uma tentativa de suicídio.

Celebridades lamentam a morte de PC Siqueira

Após a confirmação da morte de PC Siqueira, vários famosos lamentaram a tragédia. A atriz Gabi Lopes, os influencers Zoo e Toguro e a modelo Amanda França manifestaram seus sentimentos.

O youtuber Felipe Neto também publicou uma nota em suas redes sociais, deixando seus "pêsames à família e amigos" do youtuber.

"Ele foi um grande precursor do Youtube no Brasil, em 2010. Suas escolhas de vida o levaram a conduzir um destino terrivel, marcado agora por um final trágico. Força às pessoas atingidas por essa perda", declarou Felipe Neto.

Busque ajuda

Se você pensa ou conhece alguém que pensa em se suicidar, ligue para o número 188, o CVV (Centro de Valorização da Vida). A ligação é gratuita é oferece apoio emocional e preventivo a quem precisa de ajuda. Também é possível acessar o site, que oferece ajuda por chatbox.