Morre Quincy Jones, lendário produtor de Michael Jackson

Quincy foi o responsável por produzir alguns dos álbuns mais memoráveis de Michael Jackson, por exemplo: "Off The Wall" (1979), "Thriller" (1983) e "Bad" (1987). Esses trabalhos foram realizados quando o Rei do Pop já havia se desligado do The Jackson Five.

"Thriller", por exemplo, vendeu mais de 20 milhões de cópias somente no ano de seu lançamento - impossível não se lembrar de seu icônico videoclipe com Michael Jackson dançando ao lado de zumbis. Continua sendo o disco mais vendido de todos os tempos - algo em torno de 120 milhões de cópias.

De acordo com a Associated Press, foi de Quincy Jones a ideia de convidar o ator Vincent Price (ícone dos filmes de terror) para a introdução da faixa-título do álbum e também de chamar Eddie Van Halen para tocar em "Beat It", que depois viraria trilha do filme "De Volta para o Futuro".

Outro trabalho memorável de Quincy foi em "We Are The World", que reuniu dezenas de estrelas da música em 1985 para arrecadar fundos para a luta contra a pobreza na África. Um documentário recente da Netflix, "A Noite que mudou o Pop", mostra os bastidores das gravações.