'Portal de terremotos': falhas da Califórnia atingem maior tensão em 1.000 anos

Duas das principais falhas geológicas do sul da Califórnia acumulam níveis de tensão que estão entre os maiores dos últimos mil anos. A situação ocorre simultaneamente nas falhas de San Andreas e San Jacinto, próximas a uma junção capaz de influenciar a propagação de grandes terremotos.

A conclusão é de um estudo liderado pela Universidade de Berna e publicado no Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Os pesquisadores reconstruíram cerca de mil anos de atividade sísmica para estimar o estado atual do sistema de falhas.

Os resultados indicam que a tensão em alguns trechos atingiu ou ultrapassou os maiores valores encontrados durante todo o período analisado pelo modelo. Isso não significa, porém, que um grande terremoto esteja prestes a acontecer.

Como funciona o 'portal de terremotos' da Califórnia

Um dos pontos centrais da pesquisa é o Cajon Pass, região a nordeste de Los Angeles onde os sistemas de San Andreas e San Jacinto se aproximam.

Os cientistas descrevem essa junção como uma espécie de "portal de terremotos". Dependendo da tensão acumulada nas falhas, uma ruptura pode parar nessa região ou atravessá-la e continuar pelo outro sistema.

Há registros dos dois comportamentos. No terremoto de Fort Tejon, de magnitude 7,9, em 1857, a ruptura parou no Cajon Pass. Já em 1812, o terremoto de Wrightwood atravessou a junção e rompeu os dois sistemas.

Essa diferença é importante porque uma ruptura envolvendo ambas as falhas poderia atingir uma área maior do que um terremoto restrito a apenas uma delas.

San Andreas e San Jacinto acumulam tensão ao mesmo tempo

O modelo indica que a seção San Jacinto-Bernardino acumula atualmente uma tensão de 3,6 megapascais (MPa), acima de qualquer outro valor alcançado por esse trecho nos mil anos simulados.

Na seção sul de Mojave, próxima à falha de San Andreas, o valor chegou a 2,8 MPa. Os dois segmentos apresentam, portanto, níveis excepcionalmente altos e relativamente próximos.

Segundo os pesquisadores, essa configuração se aproxima das condições encontradas no modelo antes de terremotos anteriores cujas rupturas atravessaram os dois sistemas.

A preocupação não está apenas na quantidade de tensão acumulada, mas na combinação observada simultaneamente nas duas falhas.

Falha de San Andreas: modelo mostra o acúmulo de tensão na região do Cajon Pass, na Califórnia. Foto: Liliane Burkhard (Liliane Burkhard)

Por que uma ruptura conjunta preocupa Los Angeles?

Uma eventual ruptura conjunta poderia afetar uma área maior do que um terremoto limitado a apenas uma das falhas.

Entre as regiões que poderiam ser afetadas estão a área metropolitana de Los Angeles, San Bernardino, Riverside e o Vale de Coachella.

O Cajon Pass também é um importante corredor de transporte e infraestrutura. Rodovias, linhas ferroviárias e infraestrutura energética atravessam a região, o que amplia sua importância para o planejamento de emergências.

É possível prever quando ocorrerá um terremoto na Califórnia?

Apesar dos níveis elevados de tensão, os pesquisadores ressaltam que os resultados não permitem prever quando ocorrerá um terremoto.

Mesmo sob grande tensão, uma falha pode permanecer sem se romper por um período que os cientistas não conseguem determinar antecipadamente. O modelo serve para avaliar quais cenários são fisicamente plausíveis diante das condições atuais.

Segundo Liliane Burkhard, principal autora do estudo, o sistema está criticamente sobrecarregado, mas a pesquisa não permite estabelecer quando ocorrerá a próxima ruptura. Os resultados podem ajudar na avaliação de riscos, no planejamento de infraestrutura e na preparação para emergências.