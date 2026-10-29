Saber usar o ChatGPT não basta: 5 habilidades de IA que profissionais precisam desenvolver

A capacidade de usar ferramentas de inteligência artificial para resolver problemas, analisar informações e otimizar processos está se tornando relevante para profissionais de diferentes áreas. Para analistas, coordenadores, gerentes e executivos, o desafio é transformar o conhecimento sobre a tecnologia em aplicações práticas no trabalho.

O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta inteligência artificial e big data entre as habilidades com crescimento mais acelerado de demanda até 2030. O levantamento também destaca pensamento analítico, criatividade e aprendizagem contínua entre as competências importantes para os próximos anos.

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Nesse cenário, conhecer ferramentas é apenas uma parte da preparação. Também é necessário saber formular instruções, avaliar respostas e identificar atividades que podem ser aprimoradas com a tecnologia.

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1. Engenharia de prompts

A engenharia de prompts é a habilidade de formular instruções para obter respostas mais úteis de ferramentas de IA generativa, como ChatGPT, Claude e Gemini. Isso envolve fornecer contexto, definir objetivos, especificar o formato esperado e estabelecer critérios para a resposta.

Um analista financeiro, por exemplo, pode solicitar que a ferramenta organize informações de um relatório em uma tabela, destaque variações relevantes e apresente perguntas para aprofundar a análise. Quanto mais claras forem as instruções, maior a possibilidade de obter um resultado alinhado à necessidade.

A competência também envolve revisar e aprimorar os comandos conforme a resposta recebida, em vez de aceitar a primeira versão gerada.

2. Análise crítica e validação de informações

A inteligência artificial pode produzir respostas incorretas, interpretar dados de maneira inadequada ou apresentar informações sem sustentação suficiente. Por isso, saber verificar resultados é uma habilidade importante para quem utiliza a tecnologia profissionalmente.

Na prática, isso significa conferir fontes, comparar informações, testar cálculos e identificar inconsistências antes de usar o conteúdo em uma apresentação ou decisão de negócio.

Um gerente que utiliza IA para elaborar um relatório de desempenho, por exemplo, precisa confirmar se os números correspondem aos dados originais e se as conclusões são justificadas pelos indicadores.

3. Automação de tarefas e processos

Outra competência relevante é identificar atividades repetitivas que podem ser realizadas com apoio da IA e de ferramentas de automação. O objetivo é reduzir etapas manuais e liberar tempo para tarefas que exigem análise, planejamento e interação humana.

Um profissional de recursos humanos pode utilizar soluções automatizadas para organizar currículos e estruturar informações dos candidatos. Já uma equipe comercial pode empregar IA para classificar solicitações, resumir interações com clientes e preparar respostas iniciais.

O desenvolvimento dessa habilidade exige compreender o processo, reconhecer limitações e estabelecer pontos de revisão humana. Automatizar uma tarefa não significa eliminar a necessidade de supervisão.

4. Análise de dados com apoio da IA

Ferramentas de inteligência artificial podem ajudar profissionais a interpretar planilhas, identificar padrões, resumir indicadores e levantar hipóteses para investigações posteriores.

Um coordenador de marketing, por exemplo, pode usar uma ferramenta para comparar resultados de campanhas e identificar quais canais apresentam maior variação de desempenho. A análise pode orientar perguntas sobre orçamento, público e estratégia, mas não substitui a verificação dos dados.

Para desenvolver essa competência, é importante conhecer conceitos básicos de indicadores, estatística e visualização de dados, além de saber interpretar os resultados gerados pelas ferramentas.

A IA pode facilitar a exploração das informações, mas a qualidade da análise depende também da compreensão do contexto do negócio.

Profissionais que desejam ampliar o domínio dessas aplicações podem conhecer o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, com quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

5. Criação e supervisão de agentes de IA

Os agentes de inteligência artificial são sistemas capazes de executar etapas de uma tarefa, utilizar ferramentas e seguir instruções para atingir determinado objetivo, com diferentes níveis de autonomia.

Em vez de apenas responder a uma pergunta, um agente pode, por exemplo, consultar informações disponíveis, organizar resultados e preparar um relatório seguindo critérios definidos pelo usuário.

Para profissionais de gestão, compreender essa tecnologia envolve identificar processos adequados à automação, definir limites de atuação e avaliar os resultados produzidos. Também é necessário considerar segurança, privacidade e controle de acesso aos dados utilizados.

O domínio dessa competência não exige necessariamente que todo profissional saiba programar. Em muitos casos, o primeiro passo é entender como os agentes funcionam e quais atividades podem ser delegadas com segurança.

Como desenvolver habilidades de inteligência artificial para o trabalho

O desenvolvimento dessas competências começa pela identificação de tarefas concretas em que a tecnologia pode ajudar. Em seguida, vale experimentar ferramentas, comparar resultados e verificar se houve ganho de tempo, qualidade ou organização.

Também é importante acompanhar a evolução das soluções e aprender a reconhecer situações em que a análise humana continua indispensável. O uso responsável da IA depende tanto do conhecimento técnico quanto da capacidade de avaliar resultados e compreender o contexto em que são aplicados.

Para conhecer aplicações práticas de inteligência artificial nos negócios, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME reúne quatro aulas online por R$ 37, com foco no uso da tecnologia no ambiente profissional.