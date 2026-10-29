Jafar Panahi, indicado ao Oscar, é condenado a cinco anos de prisão no Irã

RESUMO ＋ O cineasta iraniano Jafar Panahi foi condenado a cinco anos e um mês de prisão pela Justiça do Irã. A sentença também prevê dois anos de proibição de viagens e uso de redes sociais, além do confisco de bens e ativos. A defesa afirma que o diretor não foi informado sobre as audiências. Vencedor da Palma de Ouro de Cannes em 2025 por "Foi Apenas um Acidente", Panahi já havia sido preso duas vezes e enfrenta outros processos no país.

O cineasta iraniano Jafar Panahi foi condenado a cinco anos e um mês de prisão pela Justiça do Irã, segundo informações divulgadas por veículos da imprensa local. A sentença também prevê a proibição do uso de redes sociais e de viagens por dois anos, além de uma ordem de confisco de bens e ativos do diretor.

A condenação foi divulgada nesta terça-feira, 27, e se soma a outras punições impostas ao cineasta no fim de 2025. Conhecido por filmes que criticam o regime iraniano, Panahi venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes em 2025 com Foi Apenas um Acidente.

Segundo Mostafa Nili, advogado do diretor, a defesa não havia sido informada sobre as audiências do processo. Panahi só tomou conhecimento da condenação depois que suas contas bancárias foram congeladas na semana anterior, o que levou os advogados a procurar a Unidade de Execução de Sentenças do Ministério Público da Cultura e Mídia do Irã.

Por que Jafar Panahi foi condenado?

A Justiça iraniana já havia imposto ao cineasta uma pena de um ano de prisão e uma proibição de dois anos de saída do país no fim de 2025, sob a acusação de “propaganda contra o regime”. Na ocasião, Panahi estava fora do Irã.

De acordo com a defesa, as autoridades alegaram que não conseguiram localizar o diretor para comunicar a data de uma audiência porque ele estava no exterior. Nili, porém, afirmou que Panahi retornou ao país em março de 2026, após participar da temporada do Oscar.

O advogado também informou que há três processos em andamento contra o cineasta no Irã e que ele não foi convocado para as audiências, apesar de estar no país. A nova condenação acrescenta uma pena de prisão às restrições que já haviam sido determinadas.

Quem é Jafar Panahi?

Panahi é um dos principais nomes do cinema iraniano contemporâneo e construiu sua carreira com filmes que abordam questões sociais e políticas do país. Sua trajetória também é marcada por conflitos com as autoridades e pela realização de obras em condições clandestinas.

O diretor foi preso pela primeira vez em 2010, acusado de fazer propaganda contra o regime após apoiar Mir-Hossein Moussavi, político reformista que se opôs à ala religiosa do governo iraniano. Na ocasião, recebeu uma pena de prisão e restrições profissionais.

Em 2022, Panahi foi preso novamente. Ele foi libertado depois de iniciar uma greve de fome em protesto contra sua detenção.

Mesmo diante das restrições, o cineasta continuou produzindo filmes. Parte de sua obra aborda a repressão política, a liberdade individual e as dificuldades enfrentadas por cidadãos iranianos diante das estruturas de poder.

'Foi Apenas um Acidente' venceu Cannes

O trabalho mais recente de Panahi, Foi Apenas um Acidente, conquistou a Palma de Ouro em Cannes em 2025. O filme parte de experiências reais do diretor na prisão para construir uma história sobre um grupo de pessoas que decide se vingar de um homem que acredita ser um antigo torturador.

A obra reforça temas recorrentes na filmografia do cineasta, como violência institucional, memória e os efeitos da repressão. O diretor também concorreu ao Oscar com o longa nas categorias de melhor roteiro e melhor filme internacional.

A condenação mais recente representa mais um capítulo do confronto entre Panahi e as autoridades iranianas. A defesa contesta a condução dos processos e afirma que o diretor não foi devidamente informado sobre as audiências que resultaram nas punições.