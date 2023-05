Pedra Letícia faz tour em São Paulo, Paraná e Santa Catarina; veja datas e ingressos

A banda do humorista Fabiano Cambota está de volta aos palcos brasileiros. Formada em 2005 na cidade de Goiânia (GO), o Pedra Letícia é composto por Cambota, Xico Mendes , Kuky

Sanchez e Pedro Torres.

A banda, que viralizou no Youtube e tem enchido os teatros paulistas, está em turnê no mês de abril e fará apresentações nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Turnê do Pedra Letícia no Sul e Sudeste

A banda fará apresentações nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR), Dois Vizinhos (PR), Cascavel (PR), S. Lourenço do Oeste (PR), Joaçara (SC), Chapecó (SC), Blumenau (SC), Jaraguá do Sul (SC) e Ponta Grossa (SC).

Veja a programação completa:

Onde comprar ingressos para o Pedra Letícia?

A banda tem ingressos à venda em cada um dos teatros nos quais se apresentará, mas também é possível fazer a compra pela internet, no site da Sympla.

O valor dos ingressos varia entre R$ 40 a R$ 80 — e é possível optar pelo ingresso social, levando 1kg de alimento para doação.

Quem é o Pedra Letícia?

Apesar de formada desde 2005, a banda Pedra Letícia só ganhou notoriedade quando, em 2007, um vídeo da música “Como que Ocê Pôde Abandoná Eu?” foi publicado no Youtube. Foram, na época, mais de 5 milhões de acessos. Mais tarde, o grupo foi convidado para vários programas, como “Tudo é Possível”, na RecordTV, “Bastidores”, na Multishow, “Domínio MTV”, na MTV, “Fantástico”, na Globo, e ainda para programas de rádio como “Programa Pânico”, da Jovem Pan, “Hora do Ronco”, da Band FM, “Transalouca”, da Transamérica, além de aparecerem em diversas revistas e jornais no país inteiro (Rolling Stones, Capricho, O Globo, Extra, O Dia, O Popular, Diário da Manhã, Estadão, entre outros).

Em 2009, a banda venceu o concurso “Garagem do Faustão”, do programa Domingão do Faustão, um ano após o lançamento de seu primeiro CD. Em 2016, foi contratada como a House band do talk show brasileiro Programa do Porchat na RecordTV, ficando até o fim do programa em 2018.

Hoje, o grupo conta com quatro álbuns gravados em estúdio, “Pedra Letícia”, “Eu Sou Pedreiro”, “Música Divertida Brasileira” e “Velhos Goianos - Começou Risare”, e três ao vivo, “Ao Vivo e sem Retoques”, "Rockomédia Acústica: Ao Vivo em Goiânia” e “Pedra Letícia no Estúdio Showlivre”.