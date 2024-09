'Ainda Estou Aqui' é a escolha do Brasil para Melhor Filme Internacional do Oscar 2025

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais decidiu, na manhã desta segunda-feira, 23, que o longa "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, será o representante do Brasil para vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar de 2025. O longa superou os cinco outros finalistas escolhidos pela Academia, entre eles "Motel Destino" de Karim Aïnouz, aclamado no 77º Festival de Cinema de Cannes.

A produção é baseada na biografia de Marcelo Rubens Paiva e retrata a história de sua família na década de 1970, durante o regime militar no Brasil. Compõem o elenco Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro. O filme conquistou o prêmio de Melhor Roteiro no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza e foi aclamado pelo público, com 11 minutos de aplausos.

“Estou orgulhosa de presidir essa comissão, que foi unânime na escolha desse grande filme sobre memória, um retrato emocionante de uma família sob a ditadura militar", declarou Bárbara Paz, presidente da Comissão de Seleção da Academia Brasileira de Cinema. "‘Ainda Estou Aqui’ é uma obra-prima, sobre o olhar de uma mulher, Eunice Paiva, e com atuações sublimes das duas Fernandas. Esse é um momento histórico para nosso cinema. Não tenho dúvida que esse filme tem grandes chances de colocar o Brasil de novo entre os melhores do mundo. Nós, da indústria do audiovisual brasileiro, merecemos isso”.

"Ainda Estou Aqui" concorria com outros cinco títulos brasileiros para ser o representante do cinema nacional no Oscar. São eles: "Cidade Campo", de Juliana Rojas; "Levante", de Lillah Halla; "Motel Destino", de Karim Aïnouz; "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges, e "Sem Coração", de Nara Normande e Tião.

Corrida do Oscar com nova esperança

O Brasil não recebe uma indicação ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional desde 1999, com o título "Central do Brasil" (1998), também de Walter Salles. Naquele ano, o longa não só foi nomeado na categoria, como também Fernanda Montenegro concorria pelo prêmio de Melhor Atriz. As estatuetas foram para o filme "A Vida É Bela" (1998), de Roberto Benigni, e para a atriz Gwyneth Paltrow ("Shakespeare apaixonado", 1998).

Todos os anos, no entanto, a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais escolhe um representante para a categoria. Em 2023, o longa escolhido foi o de Kleber Mendonça Filho, "Retratos Fantasmas". Sem um gênero muito bem definido, o título acabou não entrando para a lista de indicados. Em 2024, portanto, o Brasil completou 26 anos sem receber uma indicação ao Oscar. E nos 96 anos em que a premiação existe, o cinema brasileiro também nunca garantiu uma estatueta, em nenhuma das categorias.