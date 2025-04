Morre Lucy Markovic, modelo australiana, aos 27 anos

Morreu na última quinta-feira, 10, aos 27 anos, a modelo Lucy Markovic que ficou conhecida por participar de desfiles de moda de grifes como Armani e Versace.

A informação foi confirmada pela agência Elite Model Management, que anunciou a morte nas redes sociais na quinta-feira, 10, dizendo que ela estava lutando contra uma rara condição cerebral.

Causa da morte

De acordo com informações divulgadas pela agência, a modelo estava lutando contra uma rara condição cerebral. No perfil da australiana, a confirmação de morte foi publicada momentos depois de uma postagem onde dizia que Lucy estava lutando pela vida.

Leia o texto na íntegra:

"Dear friends and family,

I regret to inform you that Lucy has passed.

She was at peace. Me, her mother and my mother were present with her.

We ask you to please give us space in these hard times.

May Lucy rest in peace"

"Queridos amigos e familiares, lamento informar que Lucy faleceu. Ela estava em paz. Eu, sua mãe e minha mãe estávamos presentes com ela. Pedimos que, por favor, nos deem espaço nestes tempos difíceis. Que Lucy descanse em paz."

A saúde da modelo

Há algumas semanas, Lucy adicionou uma publicação em seu Instagram informando aos seus seguidores que após sofrer convulsões passaria por uma cirurgia para tratar de uma malformação arteriovenosa cerebral, uma condição dos vasos sanguíneos que pode chegar a causar um derrame.