Quem era o CEO da Siemens morto em acidente de helicóptero

O executivo espanhol Agustín Escobar, CEO global da área de Infraestrutura Ferroviária da Siemens Mobility, morreu aos 49 anos em um acidente de helicóptero no Rio Hudson, em Nova York, nesta quinta-feira, 10.

Escobar estava acompanhado da esposa, Mercè Camprubí Montal, executiva da Siemens Energy, e dos três filhos do casal, de 4, 5 e 11 anos. Todos morreram na queda. O piloto da aeronave também não sobreviveu.

O que se sabe sobre o acidente?

O helicóptero Bell 206, operado pela empresa de turismo New York Helicopter, decolou de um heliporto no centro de Manhattan às 14h59. Após seguir para o sul e depois para o norte ao longo do Rio Hudson, a aeronave perdeu o controle e caiu na água nas proximidades da West Side Highway e da Spring Street, no lado de Nova Jersey.

Segundo a polícia de Nova York, o helicóptero teria batido na água de cabeça para baixo. O acidente ocorre em uma área já conhecida por emergências aéreas: em 2009, o "Milagre do Hudson" ganhou fama mundial quando um avião da US Airways fez um pouso de emergência no mesmo rio, salvando todas as 155 pessoas a bordo.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela NTSB (National Transportation Safety Board) e pela FAA (Federal Aviation Administration). O grupo havia acabado de chegar a Nova York para celebrar o aniversário de um dos filhos.

Quem era Agustín Escobar?

Formado em Engenharia Industrial pela Universidade Pontifícia Comillas, em Madri, e com dois MBAs — um pela Universidade de Alcalá e outro pela IE Business School —, Agustín Escobar construiu uma carreira de mais de 27 anos na Siemens. Foi CEO da Siemens Mobility para o sul da Europa e presidente da Siemens Espanha antes de ser promovido, em outubro de 2024, à liderança global da divisão de infraestrutura ferroviária.

Escobar era reconhecido pelo foco em projetos de mobilidade sustentável, digitalização e inovação em transporte ferroviário. Fora da Siemens, cofundou a startup TMR Online e integrou conselhos como o do think tank CENIT e da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE).

A esposa, Mercè Camprubí Montal, também executiva da Siemens Energy, pertencia a uma família tradicional da Catalunha ligada ao setor têxtil e ao futebol. Seu avô, Agustí Montal Costa, presidiu o FC Barcelona na década de 1970, período importante da história do clube.

Veja vídeo da queda do helicóptero no rio Hudson