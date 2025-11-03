Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Morre Lô Borges, cantor e fundador do Clube da Esquina, aos 73 anos

Borges era considerado um dos maiores cantores e compositores da música brasileira

Lô Borges: artista foi um dos fundadores do grupo Clube da Esquina, em parceria com Milton Nascimento. (Wikimedia Commons)

Lô Borges: artista foi um dos fundadores do grupo Clube da Esquina, em parceria com Milton Nascimento. (Wikimedia Commons)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10h13.

Última atualização em 3 de novembro de 2025 às 10h14.

Tudo sobreMPB
Saiba mais

Lô Borges, cantor e compositor brasileiro, morreu aos 73 anos em Belo Horizonte na noite do último domingo, 2. A notícia foi divulgada pela família na manhã desta segunda-feira, 3.

Borges estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 17 de outubro por uma intoxicação medicamentosa. O artista estava dependente de ventilação mecânica e chegou a passar por uma traqueostomia em 25 de outubro.

Clube da Esquina

Um dos principais nomes da música brasileira, Borges foi um dos fundadores do grupo Clube da Esquina, em parceria com Milton Nascimento, que era vizinho e amigo da família.

Milton compartilhou uma homenagem ao amigo em sua conta no Instagram.

"Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina. Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos", escreveu o artista.


"Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte, lá nos anos 60 e, principalmente, ao seu filho Luca. Descanse em paz, Lô".

O álbum Clube da Esquina, de 1972, foi eleito o nono melhor de todos os tempos de todo o mundo no ranking da revista norte-americana "Paste Magazine".

O artista mineiro colecionou sucessos como "Um girassol da cor do seu cabelo", "O trem azul" e "Paisagem da Janela.

Acompanhe tudo sobre:MPBMortes

Mais de Pop

Consciência Negra será primeiro feriado na semana em seis meses

Tremembé: quem ainda está no 'presídio dos famosos'?

‘Tremembé’: Quem é quem na série? Conheça os crimes cometidos por cada personagem

20 coisas que parecem mais antigas do que realmente são

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Só seres biológicos podem ser conscientes, diz líder de IA da Microsoft

Negócios

De Minas, ele ultrapassou o Pão de Açúcar e hoje fatura R$ 21 bilhões

Pop

Consciência Negra será primeiro feriado na semana em seis meses

Um conteúdo Bússola

Nova era das TVs conectadas gera nova disputa publicitária pela atenção