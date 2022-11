Morre Guilherme de Pádua aos 53 anos

O ex-ator Guilherme de Pádua morreu neste domingo, 6, aos 53 anos. O brasileiro atuava como pastor na Igreja Batista da Lagoinha, de Márcio Valadão, que anunciou o falecimento via Instagram.

A assessoria da igreja afirmou posteriormente que Guilherme de Pádua não resistiu a um infarto e morreu em casa.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

De Pádua passou a década de 1990 preso pelo assassinato da atriz Daniella Perez, filha da roteirista Glória Perez. Na época, os dois contracenavam juntos em uma das novelas da escritora, "De Corpo e Alma".

Junto com a esposa Paula Nogueira Thomaz, o ator assassinou Perez com 18 facadas no coração, pulmão e pescoço, aos 22 anos de idade. A história recentemente virou uma série documental na HBO Max, "Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez".