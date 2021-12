Morre cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luiza

Internado desde o dia 15 de dezembro, morreu na tarde desta quarta-feira o cantor Maurílio Ribeiro, da dupla com Luiza.

Há duas semanas o cantor de 28 anos passou mal durante a participação da gravação do DVD com a dupla Zé Felipe e Miguel. Em seguida sofreu três paradas cardíacas. Em um hospital em Goiânia, foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar.

A causa da morte do cantor foi um choque séptico, uma infecção generalizada que causa falência múltipla dos órgãos.

Em nota, a assessoria do cantor disse que lamenta “a partida do nosso Maurílio Delmont Ribeiro, esposo, filho, artista e, principalmente, ser humano da maior dignidade, que nos deixa precocemente nesta data de luto para toda a sua família, amigos e legião de fãs”.

Ainda não há informações sobre o velório do cantor.