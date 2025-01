Morre a escritora Marina Colasanti aos 87 anos

A escritora e artista plástica ítalo-brasileira Marina Colasanti, autora de mais de 70 obras para crianças e adultos, morreu aos 87 anos. Ela faleceu em casa e o velório será realizado no Parque Lage, na Zona Sul do Rio de Janeiro, segundo informações do jornal O Globo.

Marina Colasanti era sobrinha da cantora lírica Gabriela Bezansoni e se destacou como autora de poesias, contos, literatura infantil e infanto-juvenil. Além de sua produção literária, também atuou como jornalista e tradutora.

Em 2023, ela foi homenageada com o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras, tornando-se a 10ª mulher a receber esse prestigioso reconhecimento. O prêmio foi uma reverência ao seu vasto e atemporal conjunto de obras, que deixou uma marca inesquecível na literatura brasileira.

Trajetória

Marina nasceu em 26 de setembro de 1937, em Asmara, capital da Eritreia, que na época era uma colônia italiana. Durante sua infância, morou em Trípoli, na Líbia, e também na Itália.

Em 1948, devido às dificuldades enfrentadas na Europa pós-Segunda Guerra Mundial, ela e sua família imigraram para o Brasil, estabelecendo-se no Rio de Janeiro.

O primeiro livro de Marina Colasanti foi escrito em 1968, e ao longo de sua carreira ela publicou mais de cinquenta títulos, tanto no Brasil quanto no exterior. Sua obra abrange poesia, contos, crônicas, livros para crianças e jovens, além de ensaios sobre temas como literatura, o feminino, arte, problemas sociais e o amor.

Por meio da literatura, Marina retomou sua atividade de artista plástica, tornando-se sua própria ilustradora. Sua obra é objeto de diversas teses universitárias. Além disso, ela era casada com o poeta Affonso Romano de Sant'Anna e tinha uma filha.

Obras de Marina Colasanti