Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, morre aos 85 anos

O fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, morreu no interior de São Paulo na noite desta segunda-feira. O padre de 85 anos faleceu dentro de casa, na cidade de Cachoeira Paulista.

Abib estava tratando de um tipo de câncer chamado mieloma desde maio de 2021, e teve complicações após passar por uma jejunostomia. A cirurgia aconteceu um hospital da capital paulista, onde o sacerdote estava internado desde o final de outubro. O procedimento tinha o objetivo de controlar episódios frequentes de pneumonia, provocados por broncoaspiração.

Qual a causa da morte?

A causa da morte foi insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora, conforme informou a comunidade católica. Antes de morrer, ele chegou a receber alta na última quinta-feira, mesma data em que comemorou 58 anos de sacerdócio.

Quem foi Monsenhor Jonas Abib?

Abib nasceu em 21 de dezembro de 1936, no município de Elias Fausto, São Paulo. Ele entrou para o seminário aos 12 anos, e foi ordenado no dia 8 de dezembro de 1964. O paulistano fundou a Canção Nova em 2 fevereiro de 1978. Além de pregar, ele também cantava durante as celebrações.

Em comunicado oficial pulicado no site, a Canção Nova lamentou o falecimento de seu "pai espiritual", além de agradecer as mensagens de carinho dos fiéis.

— A Canção Nova, desde já, agradece o carinho e as condolências pela perda do querido Monsenhor Jonas Abib e vai se empenhar ainda mais em fazer com que seus preciosos e incontáveis ensinamentos possam chegar a mais e mais pessoas, para que façam a experiência do encontro pessoal com Jesus assim como ele fez e não cansava de testemunhar — escreveu a insitutição em nota.

O perfil sulista da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também prestou homenagem ao Monsenhor nas redes sociais.

