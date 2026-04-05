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Mensagem de Feliz Páscoa: as 10 melhores frases para compartilhar

Celebrar a Páscoa é também lembrar da importância de recomeçar

Páscoa: Sexta-feira Santa é feriado, mas o domingo de Páscoa não entra no calendário oficial (Maryna Terletska/Getty Images)

Páscoa: Sexta-feira Santa é feriado, mas o domingo de Páscoa não entra no calendário oficial (Maryna Terletska/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 5 de abril de 2026 às 09h06.

A Páscoa é um momento especial de renovação, esperança e reflexão, celebrado por milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Mais do que um feriado, a data simboliza amor, vida nova, união e recomeços.

Aqui estão 10 das melhores mensagens de Feliz Páscoa, com diferentes tons (carinho, esperança, reflexão e positividade), prontas para compartilhar:

  1. Feliz Páscoa! Que este dia renove sua fé, fortaleça seus sonhos e traga paz ao seu coração.
  2. Que a Páscoa seja um recomeço cheio de esperança, amor e novos caminhos. Felicidades hoje e sempre!
  3. Mais do que chocolates, que a Páscoa traga união, gratidão e momentos felizes ao lado de quem você ama.
  4. Feliz Páscoa! Que a renovação desta data inspire dias mais leves, justos e cheios de luz.
  5. Que o verdadeiro significado da Páscoa se faça presente: amor, perdão, solidariedade e novos começos.
  6. Desejo uma Páscoa abençoada, com saúde, harmonia e esperança para você e sua família.
  7. Que a Páscoa nos lembre que sempre é possível recomeçar e acreditar em dias melhores. Feliz Páscoa!
  8. Que nunca faltem fé, paz e amor em sua vida. Uma Feliz e doce Páscoa para você!
  9. Nesta Páscoa, que o seu coração se encha de alegria e que a renovação seja constante em sua vida.
  10. Feliz Páscoa! Que a mensagem de amor e esperança se transforme em atitudes todos os dias.

Páscoa 2026: quando é e por que a data muda todo ano

A Páscoa será celebrada no dia 5 de abril, um domingo. A data não é fixa e varia a cada ano, pois é definida com base em critérios religiosos ligados ao calendário lunar.

A comemoração é uma das principais datas do calendário cristão e marca a ressurreição de Jesus Cristo, celebrada três dias após a crucificação, conforme a tradição bíblica.

Além do significado religioso, o período também é associado a reuniões familiares e tradições como a troca de ovos de chocolate.

Por estar ligada à Sexta-feira Santa, o período traz oportunidades de folga e descanso, já que o feriado nacional ocorre na semana da celebração. Em 2026, a data, junto com o fim de semana, forma um feriado prolongado de três dias consecutivos, o que pode ser aproveitado para viagens curtas ou pausas na rotina.

Por que a data da Páscoa muda todos os anos?

A definição da Páscoa segue uma regra estabelecida pela Igreja Católica. A data é celebrada sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de março.

Como o calendário lunar não coincide exatamente com o calendário solar, a data varia a cada ano, podendo ocorrer entre o final de março e a segunda quinzena de abril.

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