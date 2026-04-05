Mensagem de Feliz Páscoa: as 10 melhores frases para compartilhar

Páscoa: Sexta-feira Santa é feriado, mas o domingo de Páscoa não entra no calendário oficial (Maryna Terletska/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 5 de abril de 2026 às 09h06.
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Páscoa 2026: quando é e por que a data muda todo ano
A Páscoa será celebrada no dia 5 de abril, um domingo. A data não é fixa e varia a cada ano, pois é definida com base em critérios religiosos ligados ao calendário lunar.
A comemoração é uma das principais datas do calendário cristão e marca a ressurreição de Jesus Cristo, celebrada três dias após a crucificação, conforme a tradição bíblica.
Além do significado religioso, o período também é associado a reuniões familiares e tradições como a troca de ovos de chocolate.
Por estar ligada à Sexta-feira Santa, o período traz oportunidades de folga e descanso, já que o feriado nacional ocorre na semana da celebração. Em 2026, a data, junto com o fim de semana, forma um feriado prolongado de três dias consecutivos, o que pode ser aproveitado para viagens curtas ou pausas na rotina.
A definição da Páscoa segue uma regra estabelecida pela Igreja Católica. A data é celebrada sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de março.
Como o calendário lunar não coincide exatamente com o calendário solar, a data varia a cada ano, podendo ocorrer entre o final de março e a segunda quinzena de abril.