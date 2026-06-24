Gigante de R$ 6 bi entra no setor pet com 24 milhões de clientes no radar

Conquistar clientes costuma ser a etapa mais cara e demorada para qualquer franquia. No mercado pet, onde clínicas veterinárias, pet shops e centros de estética disputam a atenção dos mesmos consumidores, construir uma base sólida pode levar anos — e exigir investimentos significativos em marketing, vendas e posicionamento de marca.

A Pet de TODOS conseguiu encurtar esse caminho significativamente. A empresa faz parte do Grupo TODOS, controlador do Cartão de TODOS, o maior cartão de descontos do país, com acesso a benefícios nas áreas de saúde, educação e lazer. A ligação é a aposta da empresa para crescer de forma rápida, aumentar a notoriedade no mercado e garantir lucratividade para franqueados.

Ao longo de 25 anos, o grupo TODOS construiu uma operação que reúne mais de mil unidades, alcança cerca de 8 milhões de famílias e conta com mais de 24 milhões usuários de seus serviços. É essa estrutura que agora serve de alicerce para a expansão da rede pet, uma nova empreitada estratégica da companhia, que é líder em seu segmento e conta com uma receita anual de R$ 6 bilhões.

Na prática, cada nova unidade da Pet de TODOS nasce conectada a uma base potencial de consumidores já existente — uma vantagem rara em um setor no qual boa parte dos negócios ainda depende exclusivamente de divulgação local e indicação para crescer.

“O maior desafio das franquias está em captar clientes. Nossa diferença é justamente partir de uma estrutura que já possui escala nacional e uma ampla base de usuários em potencial”, explica Cássio Guieiro, sócio-fundador da Pet de TODOS.

A aposta acontece em um momento de expansão do setor. O mercado pet brasileiro movimentou quase R$ 78 bilhões em 2025, crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). O país ocupa hoje a terceira posição entre os maiores mercados pet do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China.

Para explorarem todo o potencial do setor, empresas do segmento precisam de modelos diferenciados para se destacarem e serem capazes de gerar mais recorrência e previsibilidade de receita — condição que justificou a criação da fórmula de negócio da empresa, baseada em assinatura acessível e serviços integrados por preços abaixo do mercado.

Seis fontes de receita e forte máquina de vendas

No caso da Pet de TODOS, a proposta original é reunir, em cada uma das unidades, seis frentes de negócio: clínica veterinária, centro cirúrgico, banho e tosa, pet shop, farmácia e um plano de assinatura voltado aos tutores. O resultado é uma operação desenhada para gerar fluxo constante de clientes. Para o franqueado, a vantagem é reduzir a dependência de uma única atividade e aumentar a previsibilidade do negócio.

As frentes de recorrência financeira são ainda apoiadas por loja própria com produtos vendidos com desconto para assinantes e soluções tecnológicas para cuidado animal, além de cenários instagramáveis em lojas, enaltecendo o vínculo e apelo emocional dos tutores com o tratamento e saúde de seus pets.

Para garantir a captação rápida de clientes, todo o sistema de cada franquia é apoiado por uma forte estratégia de marketing, branding e máquina de vendas, que conta ainda com Ana Maria Braga como embaixadora oficial e figura à frente de campanhas. O vínculo com o grupo TODOS disponibiliza também uma força comercial formada por pontos físicos de venda, além de um aparato para fluxo constante de ofertas digitais, que incluem CRM, mesa de performance, call center e suporte criativo e de comunicação de agências dedicadas.

O plano que movimenta a engrenagem

Outra forte estratégia para atração de clientes são os planos agressivos criados pela empresa. No primeiro semestre de 2026, a marca lançou sua modalidade mais competitiva até então: pelo valor de R$ 39,90 mensais, o tutor tem um banho incluso por mês, um benefício que ultrapassa o investimento com a assinatura. Assim como nos demais planos, a cobertura ainda oferece consultas veterinárias ilimitadas e descontos de até 50% em vacinas, exames, medicamentos, internações e cirurgias. Os assinantes ainda contam com 20% de desconto em rações em loja e banhos adicionais a partir de R$ 19,90.

Os valores abaixo do mercado e o conceito de “one stop shop”, com mais de 100 procedimentos ofertados, são uma estratégia-chave para gerar preferência entre os tutores e aumento de volume de consumo. É isso que dá suporte à sustentabilidade e competitividade do negócio: o modelo exclusivo e com garantias de rentabilidade faz os fundadores da empresa estimarem um acelerado aumento da rede e capilaridade por todo o Brasil. Além de prever a abertura de mais de 200 unidades em dois anos, a rede também oferece a possibilidade de conversão de pet shops já existentes para a bandeira da marca, acelerando o processo de implantação, nesses casos.

A força da marca

Para acelerar a meta de crescimento, a Pet de TODOS também intensifica sua nova fase de comunicação com Ana Maria Braga como embaixadora. A apresentadora, que já mantinha relação com o Grupo TODOS, passa a representar também a operação pet. A escolha busca aproveitar a identificação da comunicadora com o público familiar e sua conhecida ligação com os animais de estimação.

A imagem da apresentadora arremata o conjunto de vantagens competitivas da empresa na busca de seu objetivo de, até 2028, tornar-se um dos cinco maiores players do setor e uma das empresas mais lembradas e preferidas do consumidor no segmento pet.

“A chegada de Ana Maria Braga fortalece nosso propósito de inclusão, acessibilidade e valorização da saúde animal. Todo esse conjunto de estratégias vai em encontro ao nosso principal objetivo: ampliar a presença da marca em todo o país e tornar o cuidado profissional e especializado com os pets cada vez mais acessível e viável para uma grande parcela de brasileiros”, diz Guieiro.