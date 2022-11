Memes da abertura e do primeiro jogo da Copa do Mundo viralizam nas redes; veja

A bola começou a rolar na Copa do Mundo 2022, com o primeiro jogo oficial no Catar neste domingo, 20. No embate após abertura, as seleções do Equador e do Catar, anfitrião da competição, encerraram partida com placar de 2 a 0 para o time do Equador.

A partida não passou despercebida pelos milhões de torcedores que acompanharam o jogo ao vivo ao redor do mundo, e que lotaram a internet com associações e piadas, os famosos "memes", com diversos momentos inusitados da cerimônia de abertura e também do jogo de estreia.

Veja, abaixo, os principais memes do primeiro dia da Copa do Mundo:

Treino da seleção do Catar

Há quem diga, porém, que era um remake de Dirty Dancing.

Sobrou para o goleiro

O Sheik indo atrás do goleiro do Catar no final do jogo pic.twitter.com/MwtvGWXA9z — Sujiro Kimimame (@Longennnn) November 20, 2022

OS TORCEDORES DO CATAR OLHANDO ASSIM PRO GOLEIRO DELES KKKKKKKKK#QATECU pic.twitter.com/O4iP8YzS1D — 🇧🇷O mal do século|COPA DO MUNDO IRMÃO LIGA A TV (@SpaceOddityMp3) November 20, 2022

Nem o mascote foi perdoado:

Sem cerveja, sem diversão

A proibição da venda de cerveja e outras bebidas alcoólicas durante a Copa parece ter desapontado a torcida do Equador. Logo no primeiro dia.

O jogo tá tranquilo, a seleção tá ganhando com uma certa folga, aí a torcida do Equador aproveita pra soltar aquele que deve ser o canto mais popular nos estádios da Copa do Catar: "Queremos cerveza, queremos cerveza, queremos cerveza..."pic.twitter.com/zIzPUW7yix — Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) November 20, 2022

Saudades do Brasil?

Abertura tecnológica da edição do Catar fez alguns lembrarem da Copa do Mundo no Brasil, há oito anos. Saudades ou ressentimento?

Lembrando que com apenas 5 folhas de papel creppon, 4 tubos de glitter, três cartolinas, oito garrafas pet, cola em bastão e tesoura sem ponta fizemos uma abertura muito melhor. #FIFAWorldCup #AberturaDaCopa #Qatar2022 pic.twitter.com/6ayEUeiMla — Leila Germano (@LeilaGermano) November 20, 2022

