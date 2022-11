Equador vence por 2 a 0 e Catar é o 1º anfitrião a perder na estreia da Copa do Mundo

O Equador venceu o Catar por 2 a 0 na partida de abertura da Copa do Mundo 2022. O jogo aconteceu no estádio Al Bayt e teve VAR em ação, primeiro pênalti do Mundial e jogador artilheiro. Com a derrota, o Catar foi o primeiro anfitrião na história das Copas a perder na estreia da Copa.

O jogo começou movimentado. Após bola na área, o atacante Enner Valencia marcou, mas o gol foi anulado pelo VAR. Com o Equador dominando as ações, não demorou para que a seleção sulamericana sair na frente.

Aos 16 minutos, Valencia foi derrubado na área pelo goleiro Saad Al-Sheeb, pênalti para o Equador. O camisa 13 bateu e abriu o placar. O segundo gol saiu aos 32 minutos, após cruzamento na área, o artilheiro do dia subiu mais alto que a defesa catari e ampliou.

O único lance de perigo do Catar aconteceu nos últimos minutos da primeira etapa. Al-Haydos cruzou na pequena área e Almoez Ali cabeceou rente ao poste esquerdo.

O segundo tempo não foi diferente do primeiro. O Equador continuou perigoso, mas baixou suas linhas e ficou preparado para matar o jogo no contra-ataque. A partida caminhou sem muitas emoções e terminou 2 a 0.

Com a vitória, o Equador assume a liderança do Grupo A e o Catar é o lanterna. Holanda e Senegal se enfrentam na segunda-feira, 21, na outra partida do grupo.

Catar é o primeiro anfitrião derrotado na estreia da Copa do Mundo; Confira o histórico

Com a derrota, o Catar começou a competição com uma marca negativa. A seleção catari foi a primeira na história das Copas que foi derrota em um jogo de abertura da Copa. Jogando a sua primeira Copa, o país sede terá que vencer próximos jogos para seguir sonhando com a classificação.

1930

País sede: Uruguai

Uruguai 1 x 0 Peru

1934

País sede: Itália

Itália 7 x 1 Estados Unidos

1938

País sede: França

França 3 x1 Bélgica

1950

País sede: Brasil

Brasil 4 x 0 México

1954

País sede: Suíça

Suíça 2 x 1 Itália

1958

País sede: Suécia



Suécia 3 x 0 México

1962

País sede: Chile



Chile 3 x 1 Suíça

1966

País sede: Inglaterra

Inglaterra 0 x 0 Uruguai

1970

País sede: México



México 0 x 0 URSS

1974

País sede: Alemanha



Alemanha 1 x 0 Chile

1978

País sede: Argentina



Argentina 2 x 1 Hungria

1982

País sede: Espanha



Espanha 1 x 1 Honduras

1986

País sede: México



México 2 x 1 Bélgica

1990

País sede: Itália



Itália 1 x 0 Áustria

1994

País sede: Estados Unidos

Estados Unidos 1 x 1 Suíça

1998

País sede: França

França 3 x 0 Arábia Saudita

2002

Países sede: Coreia do Sul e Japão



Coreia do Sul 2 x 0 Polônia - Japão 2 x 2 Bélgica

2006

País sede: Alemanha



Alemanha 4 x 2 Costa Rica

2010

País sede: África do Sul



África do Sul 1 x 1 México

2014

País sede: Brasil

Brasil 3 x 1 Croácia

2018

País sede: Rússia

Rússia 5 x 0 Arábia Saudita

2022

País sede: Catar

Catar 0 x 2 Equador

