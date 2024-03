McFly anuncia show extra da turnê 'Power to Play' em SP; saiba quando as vendas começam

Nesta segunda-feira, 18, a banda britânica McFly surpreendeu os fãs ao anunciar um show extra em São Paulo, depois que os ingressos para a primeira apresentação se esgotarem em poucos minutos.

Os dois primeiros shows, agendados para São Paulo e Rio de Janeiro, foram anunciados em novembro do ano passado e estão marcados para os dias 02 e 05 de maio, respectivamente. Segundo o anúncio nas redes sociais, o novo show da banda britânica será realizado em 03 de maio, no Espaço Unimed.

“SÃO PAULO! Vocês esgotaram o Espaço Unimed então vamos fazer tudo de novo na sexta-feira, dia 3 de maio! Os ingressos estarão à venda AMANHÃ às 10h, horário local, mal podemos esperar para vê-los”.

SÃO PAULO! You guys sold out Espaço Unimed so we’re going to do it all again on Friday 3rd May! Tickets go on sale TOMORROW at 10am local time, we can’t wait to see you 🇧🇷 #mcflynobrasil pic.twitter.com/7az3IwxHTu — mcfly (@mcflymusic) March 18, 2024

Quando começa a venda de ingressos para o show extra?

Os fãs interessados no novo show poderão adquirir os ingressos a partir desta terça-feira, 19, às 10h, através do site do Livepass. Os ingressos para a apresentação no Qualistage, no Rio de Janeiro, ainda estão disponíveis no mesmo site.

Quais são os valores dos ingressos para o show do McFly?

São Paulo

Pista Premium – R$680,00

Pista Premium meia-entrada – R$340,00

Pista– R$380,00

Pista meia-entrada – R$190,00

Mezanino – R$800,00

Mezanino meia-entrada – R$400,00

Camarote A/B – R$920,00

Camarote A/B meia-entrada – R$460,00

Rio de Janeiro

Pista Premium – R$650,00

Pista Premium meia-entrada – R$325,00

Pista – R$390,00

Pista meia-entrada – R$195,00

Poltrona – R$350,00

Poltrona meia-entrada – R$175,00

Camarote A – R$690,00

Camarote A meia-entrada – R$345,00

Camarote B – R$660,00

Camarote B meia-entrada – R$330,00

Camarote C – R$610,00

Camarote C meia-entrada – R$305,00

Retorno aos palcos

A banda foi formada em Londres em 2003, por Tom Fletcher (vocais e guitarra), Danny Jones (vocais e guitarra), Dougie Poynter (baixo) e Harry Judd (bateria). O grupo passou por um hiato de alguns anos, período no qual os membros se dedicaram a projetos pessoais. O retorno aconteceu em 2019, com o anúncio de um novo álbum de faixas inéditas e uma turnê.

A turnê mundial "Power to Play" destaca o álbum homônimo que foi lançado recentemente e conta com uma faixa produzida em parceria com a banda brasileira Fresno, "Broken By You". A canção é cantada em português e inglês.

Agora, o grupo britânico volta ao Brasil com a turnê "Power to Play", após sua última passagem pelo país em maio de 2022.