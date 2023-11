McFly anuncia shows da turnê 'Power to Play' no Brasil em 2024; veja datas e ingressos

A banda McFly surprendeu os fãs no Brasil ao anunciar nesta segunda-feira, 13, o seu retorno ao país em maio de 2024 com a turnê "Power to Play".

No comunicado divulgado nas redes sociais, o grupo informou que fará apenas duas apresentações - uma em São Paulo, em 2 de maio e outra no Rio de Janeiro, em 5 de maio.

O McFly esteve no Brasil pela última vez em maio de 2022, retomando uma agenda que deveria ter sido concluída em 2020, por causa das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Na época, o grupo se apresentou também nas cidades de Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS).

Por causa do rápido esgotamento de ingressos, o McFly decidiu abrir uma data extra de apresentação em São Paulo.

A banda é formada por Tom Fletcher (vocais e guitarra), Danny Jones (vocais e guitarra), Dougie Poynter (baixo) e Harry Judd (bateria). A turnê mundial "Power to Play" destaca o álbum homônimo que foi lançado recentemente e conta com uma faixa produzida em parceria com a banda brasileira Fresno, "Broken By You". A canção é cantada em português e inglês.

Datas e locais do show "Power to Play" do McFly

Os ingressos para os shows do McFly começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 17, pelo site da LivePass.

Em São Paulo, a banda se apresenta no Espaço Unimed, na Barra Funda, dia 02 de maio. No Rio de Janeiro, o show será no Qualistage, na Barra da Tijuca, dia 05.

🇧🇷 BRAZIL 🇧🇷 We are coming back to see you next May and we couldn’t be more excited! Tickets go on sale Friday 17th November 🤘 #mcflynobrasil pic.twitter.com/q2pkCqEFec — mcfly (@mcflymusic) November 13, 2023

Quais são os valores dos ingressos para o show do McFly?

São Paulo

Pista Premium – R$680,00

Pista Premium meia-entrada – R$340,00

Pista– R$380,00

Pista meia-entrada – R$190,00

Mezanino – R$800,00

Mezanino meia-entrada – R$400,00

Camarote A/B – R$920,00

Camarote A/B meia-entrada – R$460,00

Rio de Janeiro