McDonald's vira um grande Minion em São Paulo

O 'Méqui 1000', na icônica Avenida Paulista, em São Paulo, recebeu uma roupagem especial para celebrar o lançamento do novo filme da franquia 'Meu Malvado Favorito'. A unidade do McDonald's foi transformada em um Minion gigante, atraindo a atenção de moradores e turistas, tornando-se um ponto de parada obrigatório para fotografias. A rede de fast food compartilhou no Instagram um vídeo destacando a nova decoração da loja, que permanecerá até o dia 4 de julho, data de estreia de 'Meu Malvado Favorito 4'.

O 'Méqui 1000', inaugurado em 2019, é um marco na região, não apenas por ser a milésima unidade da rede no Brasil, mas também por seu design moderno e ambiente interativo, que inclui telas digitais e uma atmosfera voltada para a experiência do cliente.

'Meu Malvado Favorito 4'

Na trama do novo filme, Gru (dublado por Steve Carell) e Lucy (Kristen Wiig) enfrentam novos desafios com a chegada de Gru Jr., cujo propósito principal é causar problemas para seu pai. Além das complicações parentais, Gru precisa lidar com uma nova dupla de vilões: Maxime Le Mal (Will Ferrell) e sua namorada Valentina (Sofia Vergara). A dinâmica familiar e as ameaças externas prometem trazer muita ação e comédia para os espectadores.



O filme também introduz novos personagens, dublados por Joey King (Trem-Bala), Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) e Chloe Fineman (Saturday Night Live). Pierre Coffin retorna como a voz dos icônicos Minions e Steve Coogan como Silas Ramsbottom, mantendo a familiaridade com o público que acompanha a franquia desde seu início.

Sucesso da franquia

A franquia 'Meu Malvado Favorito' começou em 2010 com o lançamento do primeiro filme, que rapidamente se tornou um sucesso global. A história de Gru, um vilão que adota três meninas órfãs e encontra redenção, conquistou audiências de todas as idades. Com o passar dos anos, os Minions, ajudantes atrapalhados e adoráveis de Gru, ganharam destaque, tornando-se personagens queridos e protagonistas de seu próprio filme em 2015.

O sucesso contínuo da franquia é evidenciado pelas bilheterias robustas e pelo apelo duradouro dos personagens. A série de filmes não só diverte, mas também traz mensagens de família, amizade e redenção. Com a chegada de 'Meu Malvado Favorito 4', espera-se que a franquia continue a encantar o público com suas histórias cativantes e humor único.