Starlink, fibra ou 5G: qual conexão vale a pena contratar para casa?

RESUMO ＋ A fibra óptica é a melhor internet para casa quando chega ao endereço, pela estabilidade e pelo upload mais alto. Sem fibra, o 5G funciona bem onde o sinal é forte dentro do imóvel. A internet via satélite atende áreas rurais e remotas, com custo maior no primeiro ano. Antes de contratar, a escolha passa por consultar os mapas da Anatel e das operadoras e medir a conexão no próprio imóvel em horários diferentes.

A fibra óptica responde por mais de 80% das conexões de banda larga fixa do Brasil. No segundo trimestre de 2026, eram 44,7 milhões de acessos por fibra em um total de 55,4 milhões, segundo a Anatel. Mesmo dominante, a tecnologia ainda não chega a todos os endereços, e quem mora em bairro sem cabeamento ou na zona rural precisa escolher entre o 5G e a internet via satélite.

A velocidade anunciada no plano diz pouco sobre essa escolha. O que define qual internet funciona melhor é a infraestrutura que chega ao endereço e o desempenho medido dentro do imóvel.

Qual é a diferença entre fibra, 5G e internet via satélite?

As três tecnologias levam a conexão até a casa por caminhos diferentes, e isso explica as diferenças de estabilidade e preço:

Fibra óptica: transmite dados por pulsos de luz em cabos de vidro instalados até o imóvel;

transmite dados por pulsos de luz em cabos de vidro instalados até o imóvel; 5G: usa as antenas das operadoras móveis e pode ser acessado pelo celular ou por um roteador 5G fixo, que distribui o sinal por Wi-Fi;

usa as antenas das operadoras móveis e pode ser acessado pelo celular ou por um roteador 5G fixo, que distribui o sinal por Wi-Fi; Satélite: depende de uma antena no imóvel conectada a satélites em órbita baixa, modelo da Starlink, principal operadora do tipo no país.

Quando a fibra é a melhor internet para casa?

Sempre que estiver disponível no endereço. A fibra entrega latência menor, upload mais alto e sofre menos com quedas em horário de pico do que redes móveis compartilhadas. Em março de 2026, a mediana de download da banda larga fixa brasileira chegou a 221,53 Mbps, segundo a Ookla, empresa responsável pelo Speedtest, o que colocou o país na 26ª posição entre 153 nações.

A diferença aparece em usos que exigem conexão constante:

Trabalho remoto: videochamadas longas dependem de upload estável;

videochamadas longas dependem de upload estável; Jogos online: sofrem mais com latência e oscilação do que com falta de velocidade;

sofrem mais com latência e oscilação do que com falta de velocidade; Casas com muitos aparelhos: smart TVs, celulares, notebooks e câmeras de segurança dividem a mesma banda;

smart TVs, celulares, notebooks e câmeras de segurança dividem a mesma banda; Envio de arquivos pesados: backups na nuvem e vídeos sobem mais rápido.

O resultado final também depende do provedor e do roteador. Um Wi-Fi fraco ou paredes grossas podem desperdiçar um plano de alta velocidade.

Quando o 5G substitui a fibra?

O 5G é a alternativa mais próxima da fibra para quem não tem cabeamento disponível, mas mora em área com sinal forte. A Anatel informou que a rede cobria 68,39% da população no primeiro trimestre de 2026. Cobertura no mapa, porém, não garante sinal bom dentro de casa: prédios e paredes grossas reduzem a recepção, e o desempenho muda por bairro e horário.

Para uso fixo, as operadoras vendem planos com roteador 5G. O Vivo Casa 5G de 350 GB, por exemplo, custava R$ 150 por mês em maio de 2026, sem incluir o equipamento, de cerca de R$ 1.000, segundo o Tecnoblog. A franquia de dados é um ponto de atenção que a fibra e a Starlink residencial não têm.

O 5G costuma fazer sentido em quatro situações:

Imóveis em que nenhum provedor de fibra atende;

Quem muda de endereço com frequência e não quer instalação de cabo;

Locais com boa cobertura 5G e fibra cara demais;

Uso intenso de internet fora de casa, pelo próprio celular.

A principal limitação é o upload, menor do que o da fibra mesmo em redes rápidas. Isso pesa para quem faz lives ou passa o dia em videochamadas.

Internet via satélite vale a pena?

Vale para sítios, fazendas e cidades do interior sem fibra e com 4G instável. A Starlink chegou a 1,5% da banda larga fixa do país em junho de 2026, com adesão concentrada em zonas rurais, segundo dados da Anatel.

Depois do reajuste de maio de 2026, os planos residenciais custam:

Residencial: R$ 189 por mês, dados ilimitados e download de até 100 Mbps;

R$ 189 por mês, dados ilimitados e download de até 100 Mbps; Residencial Max: R$ 249 por mês, com velocidade que pode passar de 400 Mbps.

O equipamento é cobrado à parte. A Starlink Mini tem preço cheio de R$ 1.199. Em setembro de 2026, a antena saía por R$ 99 para quem contratasse o Residencial Max com permanência mínima de 12 meses.

A conta do primeiro ano muda a comparação. O plano Residencial com a antena a preço cheio soma R$ 3.467 em 12 meses. O Residencial Max com a antena promocional fica em R$ 3.087, sem contar frete.

A exigência técnica é a visão livre do céu. Árvores e prédios vizinhos derrubam o sinal, e tempestades fortes podem causar quedas temporárias.

Como saber qual internet funciona no meu endereço?

A decisão começa pela disponibilidade e termina no teste dentro do imóvel. O passo a passo:

Consulte a fibra: digite CEP e número nos sites das grandes operadoras e dos provedores regionais, que respondem por quase 60% da banda larga fixa do país. Em prédios, pergunte ao síndico quais empresas têm cabeamento no condomínio; Verifique o 5G: confira os mapas de cobertura de Claro, TIM e Vivo e os painéis Cobertura Móvel e Presença da Telefonia Móvel, no site da Anatel, que filtram por município e operadora; Meça o sinal no local: use o Speedtest ou o app Anatel Qualidade pela manhã, à tarde e entre 19h e 23h, no cômodo onde o roteador ficará; Cheque o satélite: informe o endereço exato no site da Starlink e use o app da empresa para verificar obstruções no ponto onde a antena seria instalada; Some o custo do primeiro ano: mensalidade multiplicada por 12, mais equipamento, instalação e eventual multa de fidelidade.

Antes de assinar 5G fixo, pergunte se há período de teste ou cancelamento sem multa caso o sinal não atenda.

Como interpretar o teste de velocidade?

O número de download é o que mais aparece, mas não é o único que importa:

Download: define a rapidez para assistir a vídeos e baixar arquivos. Para uma casa comum, 100 Mbps atendem várias pessoas;

define a rapidez para assistir a vídeos e baixar arquivos. Para uma casa comum, 100 Mbps atendem várias pessoas; Upload: pesa em videochamadas, lives e backups. A fibra costuma vencer aqui;

pesa em videochamadas, lives e backups. A fibra costuma vencer aqui; Latência: é o tempo de resposta da conexão, medido em milissegundos. Abaixo de 20 ms, jogos e chamadas respondem sem atraso perceptível;

é o tempo de resposta da conexão, medido em milissegundos. Abaixo de 20 ms, jogos e chamadas respondem sem atraso perceptível; Estabilidade: uma conexão de 100 Mbps que se mantém à noite rende mais do que uma de 500 Mbps que cai no horário de pico.