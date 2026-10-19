Starlink, fibra ou 5G: qual conexão vale a pena contratar para casa?

Internet em casa: a infraestrutura disponível no endereço define a melhor opção de conexão (Getty Images/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08h01.
A fibra óptica é a melhor internet para casa quando chega ao endereço, pela estabilidade e pelo upload mais alto. Sem fibra, o 5G funciona bem onde o sinal é forte dentro do imóvel. A internet via satélite atende áreas rurais e remotas, com custo maior no primeiro ano. Antes de contratar, a escolha passa por consultar os mapas da Anatel e das operadoras e medir a conexão no próprio imóvel em horários diferentes.
A fibra óptica responde por mais de 80% das conexões de banda larga fixa do Brasil. No segundo trimestre de 2026, eram 44,7 milhões de acessos por fibra em um total de 55,4 milhões, segundo a Anatel. Mesmo dominante, a tecnologia ainda não chega a todos os endereços, e quem mora em bairro sem cabeamento ou na zona rural precisa escolher entre o 5G e a internet via satélite.
A velocidade anunciada no plano diz pouco sobre essa escolha. O que define qual internet funciona melhor é a infraestrutura que chega ao endereço e o desempenho medido dentro do imóvel.
As três tecnologias levam a conexão até a casa por caminhos diferentes, e isso explica as diferenças de estabilidade e preço:
Sempre que estiver disponível no endereço. A fibra entrega latência menor, upload mais alto e sofre menos com quedas em horário de pico do que redes móveis compartilhadas. Em março de 2026, a mediana de download da banda larga fixa brasileira chegou a 221,53 Mbps, segundo a Ookla, empresa responsável pelo Speedtest, o que colocou o país na 26ª posição entre 153 nações.
A diferença aparece em usos que exigem conexão constante:
O resultado final também depende do provedor e do roteador. Um Wi-Fi fraco ou paredes grossas podem desperdiçar um plano de alta velocidade.
O 5G é a alternativa mais próxima da fibra para quem não tem cabeamento disponível, mas mora em área com sinal forte. A Anatel informou que a rede cobria 68,39% da população no primeiro trimestre de 2026. Cobertura no mapa, porém, não garante sinal bom dentro de casa: prédios e paredes grossas reduzem a recepção, e o desempenho muda por bairro e horário.
Para uso fixo, as operadoras vendem planos com roteador 5G. O Vivo Casa 5G de 350 GB, por exemplo, custava R$ 150 por mês em maio de 2026, sem incluir o equipamento, de cerca de R$ 1.000, segundo o Tecnoblog. A franquia de dados é um ponto de atenção que a fibra e a Starlink residencial não têm.
O 5G costuma fazer sentido em quatro situações:
A principal limitação é o upload, menor do que o da fibra mesmo em redes rápidas. Isso pesa para quem faz lives ou passa o dia em videochamadas.
Vale para sítios, fazendas e cidades do interior sem fibra e com 4G instável. A Starlink chegou a 1,5% da banda larga fixa do país em junho de 2026, com adesão concentrada em zonas rurais, segundo dados da Anatel.
Depois do reajuste de maio de 2026, os planos residenciais custam:
O equipamento é cobrado à parte. A Starlink Mini tem preço cheio de R$ 1.199. Em setembro de 2026, a antena saía por R$ 99 para quem contratasse o Residencial Max com permanência mínima de 12 meses.
A conta do primeiro ano muda a comparação. O plano Residencial com a antena a preço cheio soma R$ 3.467 em 12 meses. O Residencial Max com a antena promocional fica em R$ 3.087, sem contar frete.
A exigência técnica é a visão livre do céu. Árvores e prédios vizinhos derrubam o sinal, e tempestades fortes podem causar quedas temporárias.
A decisão começa pela disponibilidade e termina no teste dentro do imóvel. O passo a passo:
Antes de assinar 5G fixo, pergunte se há período de teste ou cancelamento sem multa caso o sinal não atenda.
O número de download é o que mais aparece, mas não é o único que importa:
Para uso fixo em casa, na maioria dos casos. A fibra oferece latência menor e upload mais alto. Um 5G com sinal forte, porém, pode superar uma fibra mal instalada ou de provedor com rede congestionada.
Funciona se a antena tiver visão livre do céu. Prédios vizinhos, sacadas cobertas e a orientação do imóvel costumam impedir a instalação.
Para uma pessoa, 100 Mbps cobrem streaming e trabalho remoto. Famílias com muitos aparelhos ganham folga com 300 Mbps ou mais.
No Brasil, o 5G de maior desempenho opera na faixa de 3,5 GHz. O aparelho precisa ser compatível com essa frequência e estar em área coberta por ela.
Reinicie modem e roteador e teste com o computador ligado por cabo. Se a lentidão continuar, registre as velocidades medidas e os números de protocolo da operadora. Se o problema persistir, a reclamação pode ser feita na Anatel, pelo telefone 1331 ou pelo site da agência.