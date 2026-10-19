Como será o futuro superesportivo da Porsche? Pergunte ao Mission S

Certas marcas recorrem ao seu legado histórico como antídoto diante da ascensão do carro chinês e da eletrificação – e a Porsche abusa desse poder.

Na última quinta-feira, 15, a fabricante alemã demarcou o início de uma nova fase em seus quase 80 anos de história ao apresentar o Mission S, conceito que passa a guiar a identidade da marca. Em resumo, trata-se da base técnica e visual da futura linha de superesportivos de motor central da Porsche, que ficará acima do icônico 911 e que, pela primeira vez, terá uma posição permanente na oferta de produtos da empresa.

“O Mission S é o resultado de uma estratégia de design abrangente e voltada para o futuro. Este modelo-conceito ilustra uma orientação estratégica fundamental que em breve será traduzida em nosso futuro portfólio de produtos”, explica Tobias Sühlmann, diretor de Style Porsche.

É como se o Mission S concentrasse os elementos mais emblemáticos de um Porsche em um único carro. Exemplos: os faróis redondos e os para-lamas salientes evocam o 911; a linha dinâmica do teto, abaixo da asa traseira, remete ao 959, um dos principais supercarros dos anos 1980; as linhas de junção dos painéis da carroceria, que se integram ao desenho dos conjuntos ópticos, segundo a marca homenageiam a série G do 911, que foi de 1973 a 1989.

“Um Porsche deve ser reconhecido como um Porsche à primeira vista. O Mission S oferece um vislumbre das ideias e dos elementos de design que darão forma à Porsche nos próximos anos”, complementa Dr. Michael Leiters, presidente do Conselho Executivo da Porsche AG.

Até as rodas, no caso as do 928 conhecidas como “disco de telefone”, serviram como inspiração.

Automobilismo como referência

Território que também define a essência da Porsche, o automobilismo deu suas contribuições ao Mission S. A dianteira baixa e o conceito “carro dentro do carro” na traseira derivam do GT1, carro de corrida concebido nos anos 1990 para disputar as 26 Horas de Le Mans.

Alguns detalhes técnicos, como a solução de arrefecimento do motor, vieram do 917, outro “monstro” da lendária corrida de longa duração.

No interior, o Porsche Mission S foi buscar elementos no 356, modelo que nasceu com a fabricante, em 1948. Duas linhas marcantes percorrem o painel e as portas, transmitindo a sensação característica de estar sentado em uma posição baixa. “Uma transição fluida entre comandos analógicos e digitais torna o interior familiar e moderno”, descreve a marca, se referindo à combinação de conta-giros analógico e interruptores e botões clássicos às telas modernas.

Até mesmo o local de apresentação do Mission S foi escolhido sob influência da história: o píer no Queens, em Nova York (EUA), onde foram feitas, em 1953, as primeiras imagens do 550 Spyder, considerado o primeiro superesportivo da Porsche.