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De Gigi Hadid a Kylie Jenner, veja os destaques do Victoria's Secret Fashion Show

Adriana Lima e Alessandra Ambrosio desfilaram pela grife, enquanto Carol Trentini voltou à passarela após 17 anos; Gisele Bündchen apareceu em vídeo exibido no evento

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08h15.

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O Victoria's Secret Fashion Show 2026 reuniu algumas das principais modelos e estrelas da música e do entretenimento no domingo, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Entre os destaques do desfile estiveram Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Kylie Jenner, que fez sua estreia no desfile ao usar o icônico Fantasy Bra, avaliado em US$ 50 milhões.

O evento retornou a Los Angeles pela primeira vez em 19 anos e combinou nostalgia, moda e apresentações musicais. A passarela foi dividida em etapas inspiradas nas estações do ano, com figurinos que incluíram asas elaboradas, flores, tons metálicos e peças de lingerie com brilho.

As brasileiras marcaram presença na edição de 2026

Adriana Lima participou de seu 21º desfile para a Victoria's Secret, enquanto Alessandra Ambrosio chegou à marca de 20 participações. Caroline Trentini também voltou à passarela da grife após 17 anos.

LOS ANGELES, CALIFÓRNIA - 18 DE OUTUBRO: Adriana Lima caminha na passarela do Victoria's Secret Fashion Show 2026 em 18 de outubro de 2026 em Los Angeles, Califórnia. Dimitrios Kambouris/Getty Images para Victoria's Secret/AFP (Foto de Dimitrios Kambouris/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Adriana Lima (Dimitrios Kambouris/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Modelos como Marlee Guillory, Alex Consani, Anok Yai, Paloma Elsesser, Ashley Graham, Elsa Hosk e Barbara Palvin desfilam no Victoria's Secret Fashion Show 2026, em 18 de outubro de 2026, em Los Angeles, Califórnia. Frazer Harrison/Getty Images para Victoria's Secret/AFP

Alessandra Ambrosio (Frazer Harrison/Getty Images para AFI)

Caroline Trentini desfila no Victoria's Secret Fashion Show 2026, em 18 de outubro de 2026, em Los Angeles, Califórnia. Dimitrios Kambouris/Getty Images para Victoria's Secret/AFP (Foto de Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Caroline Trentini (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Gisele Bündchen, por sua vez, apareceu em um vídeo exibido na abertura do evento. Ao final do desfile, a supermodelo brasileira deixou uma mensagem que despertou expectativas sobre seus próximos projetos: "Vocês verão mais de mim em breve".


A aparição ocorreu após Gisele ser vista na sexta-feira, 16, em Miami, usando muletas e uma bota ortopédica.

Um dos principais nomes da chamada era de ouro da Victoria's Secret, Gisele integrou o elenco da grife entre o fim da década de 1990 e 2007. Em 2000, vestiu o Red Hot Fantasy Bra, avaliado em US$ 15 milhões.

Kylie Jenner estreia na passarela da Victoria's Secret

Uma das surpresas da edição de 2026 foi a aparição de Kylie Jenner com o Fantasy Bra, criado em parceria com a joalheria Jacob & Co. A peça voltou à passarela pela primeira vez desde 2018, quando foi usada pela modelo sueca Elsa Hosk. A empresária acompanhou o desfile com a presença da mãe, Kris Jenner, e do namorado, o ator Timothée Chalamet, na plateia.

Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Kylie Jenner (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A modelo húngara Barbara Palvin voltou à passarela da Victoria's Secret seis semanas após o nascimento de sua primeira filha, Sylvie, com o ator Dylan Sprouse. O marido acompanhou o desfile da primeira fila, onde aplaudiu e filmou a modelo durante sua passagem pela passarela.

Barbara Palvin desfila na passarela do Victoria's Secret Fashion Show 2026 em 18 de outubro de 2026 em Los Angeles, Califórnia.

Barbara Palvin (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Bella Hadid também marcou seu retorno ao desfile, com um figurino verde e asas inspiradas na natureza. Já Gigi Hadid cruzou a passarela ao som de "Housewife", de Tate McRae, que também integrou a programação musical da noite.

LOS ANGELES, CALIFÓRNIA – 18 DE OUTUBRO: Bella Hadid é vista nos bastidores do Victoria's Secret Fashion Show 2026, em 18 de outubro de 2026, em Los Angeles, Califórnia. Anna Webber/Getty Images para Victoria's Secret/AFP (Foto de Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Bella Hadid (Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gigi Hadid (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tate McRae performs on the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tate McRae ( Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O grupo feminino KATSEYE apresentou o sucesso "Pinky Up" durante o segmento dedicado à linha PINK, voltada ao público mais jovem. Megan Thee Stallion e Megan Moroney também participaram do evento.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 18: (L-R) Yoonchae, Megan, Daniela, and Lara Raj of KATSEYE perform on the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A edição de 2026 marcou o segundo desfile sob a direção criativa de Adam Selman, que buscou resgatar elementos tradicionais da marca em uma abordagem contemporânea. O evento também apresentou Solange Omon, escolhida para se tornar a nova Angel da Victoria's Secret após participar da série documental "Angels Among Us".

Veja as fotos do Victoria's Secret Fashion Show 2026

Alex Consani walks the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alex Consani ( Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ming Xi walks the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ming Xi (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Amelia Gray Hamlin walks the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Amelia Gray Hamlin ( Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Anok Yai poses backstage at the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Anna Webber/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Anok Yai (Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vittoria Ceretti walks the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vittoria Ceretti (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

Yasmin Wijnaldum (C) poses backstage with Daniela, Yoonchae, Megan, and Lara Raj of KATSEYE at the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Anna Webber/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Honey Ordoñez walks the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Honey Ordoñez (Dimitrios Kambouris/Getty Images para REFORM Alliance)

Caroline Trentini is seen backstage at the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Anna Webber/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Caroline Trentini (Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 18: (L-R) Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Tate McRae, Rosie Huntington-Whiteley, and Alex Consani pose backstage at the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Anna Webber/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 18: (L-R) Bam Leasure, Ayen Agany, Elina Gunawardena and Luna Yohannan pose backstage at the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Anna Webber/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Felice Nova desfila no Victoria's Secret Fashion Show 2026, em 18 de outubro de 2026, em Los Angeles, Califórnia. Dimitrios Kambouris/Getty Images para Victoria's Secret/AFP

Felice Nova (Dimitrios Kambouris/Getty Images para Victoria's Secret/AFP)

Elsa Hosk walks the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Elsa Hosk (Dimitrios Kambouris/Getty Images para REFORM Alliance)

Joan Smalls posa nos bastidores do Victoria's Secret Fashion Show 2026, em 18 de outubro de 2026, em Los Angeles, Califórnia.

Joan Smalls (Anna Webber/Getty Images para Victoria's Secret/AFP)

Modelos como Marlee Guillory, Alex Consani, Anok Yai, Paloma Elsesser, Ashley Graham, Elsa Hosk e Barbara Palvin desfilam no Victoria's Secret Fashion Show 2026, em 18 de outubro de 2026, em Los Angeles, Califórnia. Frazer Harrison/Getty Images para Victoria's Secret/AFP

Imaan Hammam (Frazer Harrison/Getty Images para Victoria's Secret/AFP)

Modelos como Marlee Guillory, Alex Consani, Anok Yai, Paloma Elsesser, Ashley Graham, Elsa Hosk e Barbara Palvin desfilam no Victoria's Secret Fashion Show 2026, em 18 de outubro de 2026, em Los Angeles, Califórnia. Frazer Harrison/Getty Images para Victoria's Secret/AFP

Megan Moroney (Dimitrios Kambouris/Getty Images para REFORM Alliance)

Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Candice Swanepoel (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Barbara Palvin desfila na passarela do Victoria's Secret Fashion Show 2026 em 18 de outubro de 2026 em Los Angeles, Califórnia.

Barbara Palvin (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alessandra Ambrosio desfila no Victoria's Secret Fashion Show 2026, em 18 de outubro de 2026, em Los Angeles, Califórnia. Dimitrios Kambouris/Getty Images para Victoria's Secret/AFP (Foto de Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alessandra Ambrosio (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ashley Graham poses backstage at the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Anna Webber/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ashley Graham (Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 18: Doutzen Kroes walks the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Doutzen Kroes (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Modelos como Marlee Guillory, Alex Consani, Anok Yai, Paloma Elsesser, Ashley Graham, Elsa Hosk e Barbara Palvin desfilam no Victoria's Secret Fashion Show 2026, em 18 de outubro de 2026, em Los Angeles, Califórnia. Frazer Harrison/Getty Images para Victoria's Secret/AFP

Victoria's Secret Fashion Show ( Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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