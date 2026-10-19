De Gigi Hadid a Kylie Jenner, veja os destaques do Victoria's Secret Fashion Show

O Victoria's Secret Fashion Show 2026 reuniu algumas das principais modelos e estrelas da música e do entretenimento no domingo, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Entre os destaques do desfile estiveram Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Kylie Jenner, que fez sua estreia no desfile ao usar o icônico Fantasy Bra, avaliado em US$ 50 milhões.

O evento retornou a Los Angeles pela primeira vez em 19 anos e combinou nostalgia, moda e apresentações musicais. A passarela foi dividida em etapas inspiradas nas estações do ano, com figurinos que incluíram asas elaboradas, flores, tons metálicos e peças de lingerie com brilho.

As brasileiras marcaram presença na edição de 2026

Adriana Lima participou de seu 21º desfile para a Victoria's Secret, enquanto Alessandra Ambrosio chegou à marca de 20 participações. Caroline Trentini também voltou à passarela da grife após 17 anos.

Adriana Lima (Dimitrios Kambouris/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Alessandra Ambrosio (Frazer Harrison/Getty Images para AFI)

Caroline Trentini (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Gisele Bündchen, por sua vez, apareceu em um vídeo exibido na abertura do evento. Ao final do desfile, a supermodelo brasileira deixou uma mensagem que despertou expectativas sobre seus próximos projetos: "Vocês verão mais de mim em breve".

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A aparição ocorreu após Gisele ser vista na sexta-feira, 16, em Miami, usando muletas e uma bota ortopédica.

Um dos principais nomes da chamada era de ouro da Victoria's Secret, Gisele integrou o elenco da grife entre o fim da década de 1990 e 2007. Em 2000, vestiu o Red Hot Fantasy Bra, avaliado em US$ 15 milhões.

Kylie Jenner estreia na passarela da Victoria's Secret

Uma das surpresas da edição de 2026 foi a aparição de Kylie Jenner com o Fantasy Bra, criado em parceria com a joalheria Jacob & Co. A peça voltou à passarela pela primeira vez desde 2018, quando foi usada pela modelo sueca Elsa Hosk. A empresária acompanhou o desfile com a presença da mãe, Kris Jenner, e do namorado, o ator Timothée Chalamet, na plateia.

Kylie Jenner (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A modelo húngara Barbara Palvin voltou à passarela da Victoria's Secret seis semanas após o nascimento de sua primeira filha, Sylvie, com o ator Dylan Sprouse. O marido acompanhou o desfile da primeira fila, onde aplaudiu e filmou a modelo durante sua passagem pela passarela.

Barbara Palvin (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Bella Hadid também marcou seu retorno ao desfile, com um figurino verde e asas inspiradas na natureza. Já Gigi Hadid cruzou a passarela ao som de "Housewife", de Tate McRae, que também integrou a programação musical da noite.

Bella Hadid (Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Gigi Hadid (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tate McRae ( Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O grupo feminino KATSEYE apresentou o sucesso "Pinky Up" durante o segmento dedicado à linha PINK, voltada ao público mais jovem. Megan Thee Stallion e Megan Moroney também participaram do evento.

A edição de 2026 marcou o segundo desfile sob a direção criativa de Adam Selman, que buscou resgatar elementos tradicionais da marca em uma abordagem contemporânea. O evento também apresentou Solange Omon, escolhida para se tornar a nova Angel da Victoria's Secret após participar da série documental "Angels Among Us".

Veja as fotos do Victoria's Secret Fashion Show 2026

Alex Consani ( Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ming Xi (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Amelia Gray Hamlin ( Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Anok Yai (Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vittoria Ceretti (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

Honey Ordoñez (Dimitrios Kambouris/Getty Images para REFORM Alliance)

Caroline Trentini (Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Felice Nova (Dimitrios Kambouris/Getty Images para Victoria's Secret/AFP)

Elsa Hosk (Dimitrios Kambouris/Getty Images para REFORM Alliance)

Joan Smalls (Anna Webber/Getty Images para Victoria's Secret/AFP)

Imaan Hammam (Frazer Harrison/Getty Images para Victoria's Secret/AFP)

Megan Moroney (Dimitrios Kambouris/Getty Images para REFORM Alliance)

Candice Swanepoel (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Barbara Palvin (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alessandra Ambrosio (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ashley Graham (Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Doutzen Kroes (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)