Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira terá projetos para novos artistas e evento no novo Masp

Estabelecido em 1987, o Prêmio da Música Brasileira é uma das mais importantes celebrações da música nacional. No dia 9 de abril, o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira realizará pela primeira vez um evento dedicado ao anúncio dos indicados.

O encontro acontecerá no novo prédio do MASP, na Avenida Paulista, e revelará os cinco indicados em cada uma das 18 categorias da premiação, que chega à sua 32ª edição. Os vencedores serão conhecidos em 4 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Além do anúncio dos indicados, o evento terá a apresentação de duas iniciativas inéditas voltadas para a valorização da indústria da música e dos artistas brasileiros: os projetos Te Vejo no Palco e Música é Negócio, que buscam apoiar artistas em diferentes momentos de suas carreiras.

O projeto Te Vejo no Palco irá possibilitar o registro de produtos audiovisuais e fonogramas, com áudio de qualidade e imagens em alta resolução. O apoio inclui gravação de músicas e todo o processo de produção. Os interessados poderão se inscrever em edital, sendo avaliados critérios como relevância artística, impacto cultural e repertório, entre outros. Ao todo, serão 30 selecionados nos próximos cinco anos.

Dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó: homenageados do Edificio Pietro Maria: palco para o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira (Redes Sociais/Reprodução)

Já o projeto Música é Negócio, por meio de uma nova plataforma de educação, oferecerá conhecimento prático aos artistas para acelerar suas carreiras e transformar a criatividade em negócios. Eles terão aulas em curso com especialistas sobre temas como gestão de carreira, construção de redes de contato, marketing e estratégias digitais, finanças, direitos autorais, contratos, captação de recursos e patrocínios.

“Esses projetos representam um marco no apoio à música brasileira. Pela primeira vez, um prêmio contempla artistas iniciantes ou em ascensão com suporte robusto para projetos audiovisuais e de conhecimento. Ou seja, vamos muito além do entretenimento. Estamos falando de empreendedorismo musical, inclusão e fomento da cultura. Com esses projetos, valorizamos a identidade e a singularidade de cada artista em sua forma mais autêntica”, diz Maurício Machline.

“O Brasil é uma fonte muito rica de música de qualidade, sendo essa uma das expressões culturais mais fortes que temos. Queremos contribuir com projetos que apoiem o empreendedor musical e que dêem visibilidade e oportunidades para novos talentos, estimulando a formação de uma nova geração de músicos. O BTG Pactual [do mesmo grupo controlador da Exame] está empenhado em fazer parte da construção deste legado para que possa se tornar o banco da música brasileira”, diz André Kliousoff, CMO do BTG Pactual.

O evento terá com apresentações de artistas da nova geração da música brasileira como Marina Sena, Jota.Pê, Agnes Nunes, Fitti, Mari Jasca, Daíra e Juliana Linhares, que subirão ao palco para interpretar canções que marcaram a trajetória de Chitãozinho & Xororó, os grandes homenageados desta edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. Encerrando a noite, a dupla também fará uma participação especial.