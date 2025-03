O caso Natalia Grace: a história real por trás da série 'Uma Família Perfeita' no Disney+

Uma jovem ucraniana com nanismo, abandonada pelos pais adotivos após ser acusada de fingir ser criança: essa é a história real de Natalia Grace, que inspira produções documentais e ficcionais na TV. Desde sua chegada aos Estados Unidos em 2010, quando foi adotada por uma família americana, a trajetória de Natalia se tornou uma das mais controversas da cultura pop recente.

Diagnosticada com displasia espondiloepifisária congênita, uma condição genética que afeta o crescimento ósseo, Natalia foi acolhida pelo casal Kristine e Michael Barnett, que acreditavam que ela tinha seis anos na época da adoção.

No entanto, o relacionamento rapidamente se deteriorou após os Barnetts começarem a suspeitar que ela seria, na verdade, uma adulta se passando por criança — e com intenções perigosas.

O casal alegou que Natalia tinha comportamentos agressivos e tentou envenená-los, além de ameaçar os filhos biológicos da família. Com base nisso, os Barnetts conseguiram que a Justiça americana alterasse legalmente a idade de Natalia de 8 para 22 anos, em 2012.

Pouco tempo depois, a deixaram sozinha em um apartamento, enquanto se mudavam para o Canadá.

O caso nas telas: de documentário a série no Disney+

A repercussão do caso levou à criação do documentário O Curioso Caso de Natalia Grace, que já conta com três temporadas. A produção apresenta os diferentes lados da história, incluindo entrevistas com os Barnetts e as famílias que acolheram Natalia posteriormente.

Além disso, a história foi dramatizada na série Uma Família Perfeita, disponível no Disney+.

A atriz Ellen Pompeo interpreta Kristine Barnett, enquanto Mark Duplass vive Michael. O papel de Natalia é de Imogen Faith Reid, uma atriz adulta escolhida para intensificar o debate sobre a verdadeira idade da protagonista — uma das grandes polêmicas do enredo.

Nova família e recomeço

Hoje, Natalia vive com o casal Vince e Nicole DePaul, que a acolheram após os episódios traumáticos de abandono. O objetivo de Natalia agora é reconstruir sua vida, longe da exposição e das versões distorcidas de sua história.

O caso segue mobilizando opiniões e teorias nas redes, com a história se desdobrando entre fatos médicos, decisões judiciais e disputas familiares — uma trama tão complexa que parece ter saído de um roteiro de ficção.