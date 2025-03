FURIA e Podpah lançam a MadHouse TV, novo canal de transmissão da Kings League Brasil

A FURIA, gigante dos esportes eletrônicos, se associou ao Podpah, um dos maiores hubs de entretenimento digital do Brasil, para lançar a MadHouse TV, um novo canal de transmissões no YouTube. A parceria começa com a exibição da Kings League Brasil (KLB), uma competição de futebol com regras inovadoras, que estreia em março.

Neste ano, a FURIA participa da KLB com Neymar Jr. e Cris Guedes como presidentes, além dos influenciadores do Podpah, que serão os streamers oficiais durante todos os jogos.

A primeira transmissão da MadHouse TV será no dia 29 de março, com a estreia do campeonato.

Essa colaboração vai além da KLB. A MadHouse TV será também um centro de transmissão para várias competições de esports e outros eventos futuros. O Podpah, com mais de 9 milhões de inscritos no YouTube e 27 milhões de seguidores nas redes sociais, é um dos maiores canais de entretenimento do Brasil. Já a FURIA, a maior organização de esports da América Latina e a nona do mundo, tem presença global, incluindo Estados Unidos, Europa e China.

“FURIA e Podpah são hoje duas das marcas mais potentes da internet e do cenário sociocultural do Brasil, então o que a gente celebra hoje é uma joint-venture extremamente promissora e que nos enche de orgulho. Quando a FURIA entra em um projeto novo, o objetivo é maximizar a marca e expandir a nossa comunidade", declarou Pedro Lopes, diretor de marketing da FURIA.

E acrescentou: "Desde o começo da Kings League, a comunidade abraçou a ideia e os números de audiência mostram isso. Na Kings League Brasil, já iniciamos o projeto com o Neymar Jr como presidente e, agora com o Podpah como parceiro, temos convicção de que faremos uma das maiores parcerias da história”.

“A criação da MadHouse TV é a junção de dois gigantes da internet. Duas potências que não são apenas canais ou organizações, são representantes de um público engajado e que se sentem parte de uma cultura, de uma comunidade. Acredito que essa união é um dos maiores acontecimentos recentes do mundo digital e pretendemos mostrar que de fato é proporcionando um conteúdo de qualidade e relevante para o público, que é uma marca de tudo que FURIA e Podpah já fazem separadamente”, comentou o CEO do Podpah, Victor Assis.