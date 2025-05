Maior youtuber do mundo tem programa renovado pela Amazon após quebrar recordes

A Amazon decidiu continuar investindo em um dos seus maiores sucessos. O reality show Beast Games, apresentado pelo youtuber MrBeast (Jimmy Donaldson), foi renovado para as temporadas dois e três no Amazon Prime Video, anunciou a empresa na segunda-feira, 23.

Com 50 milhões de espectadores em apenas 25 dias, a primeira temporada quebrou recordes de audiência. MrBeast, de 27 anos, é atualmente o maior youtuber do mundo, com 332 milhões de inscritos em seu canal.

"Nosso objetivo era criar a maior e mais ousada série de competições já feita, e a resposta superou todas as expectativas", afirmou Jeff Housenbold, CEO da MrBeast Industries.

"Beast Games repercutiu de forma global, e isso é uma prova da criatividade de Jimmy e sua equipe. Estamos ansiosos para elevar o nível nas próximas temporadas", completou.

A primeira temporada, que estreou em dezembro de 2024, viu o participante Jeffrey Randall Allen, o Jogador 831, levar para casa o prêmio de US$ 10 milhões após vencer um jogo de sorte que dobrou a premiação original de US$ 5 milhões. Além disso, o programa é responsável por quebrar 44 recordes mundiais do Guinness World Records, incluindo o maior número de participantes e o maior prêmio já distribuído em um reality show.

Em março, a produção abriu o processo seletivo para a segunda temporada. Entre os requisitos, estava a exigência de ter idade mínima de 18 anos e passaporte válido até 2026, além de um vídeo de inscrição com duração de até um minuto.

O game show coloca 1.000 competidores frente a uma série de desafios físicos, mentais e sociais em busca do prêmio milionário. A expectativa é que as próximas temporadas superem o sucesso da primeira, com o respaldo da Amazon e a força de um dos maiores fenômenos da internet atual.