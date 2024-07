Onde assistir e horários dos jogos de futebol feminino e masculino (agenda completa)

Apesar da seleção brasileira masculina estar de fora este ano, futebol é uma das modalidades mais aguardadas nas Olimpíadas de Paris 2024. Desde suas origens na China antiga até se tornar o esporte mais popular do mundo, o esporte evoluiu significativamente, especialmente na Inglaterra medieval, onde suas regras modernas foram estabelecidas.

Nos Jogos Olímpicos, tanto o torneio feminino quanto o masculino seguem as regras da Fifa, com duas equipes de 11 jogadores competindo em partidas de 90 minutos. O futebol foi incluído pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 1900 (Paris) e, desde então, tem sido uma presença constante, com exceção de 1932. O futebol feminino estreou em Atlanta 1996, com os EUA conquistando várias medalhas de ouro, incluindo o título mais recente em Tóquio 2020.

O Brasil terá sua estreia nesta quinta-feira, 25 de julho, com uma partida de futebol feminino contra a Nigéria.

Veja horários e onde assistir ao vivo às Olimpíadas de Paris 2024

24 de julho (quarta-feira)

10:00 - Uzbequistão vs. Espanha (Masculino) - Parc des Princes

- Parc des Princes 10:00 - Argentina vs. Marrocos (Masculino) - Estádio Geoffroy-Guichard

- Estádio Geoffroy-Guichard 12:00 - Egito vs. República Dominicana (Masculino) - Estádio La Beaujoire

- Estádio La Beaujoire 12:00 - Guiné vs. Nova Zelândia (Masculino) - Estádio de Nice

- Estádio de Nice 14:00 - Japão vs. Paraguai (Masculino) - Estádio Bordeaux

- Estádio Bordeaux 14:00 - Iraque vs. Ucrânia (Masculino) - Estádio de Lyon

- Estádio de Lyon 16:00 - Mali vs. Israel (Masculino) - Parc des Princes

- Parc des Princes 16:00 - França vs. EUA (Masculino) - Estádio de Marselha

25 de julho (quinta-feira)

12:00 - Espanha vs. Japão (Feminino) - Estádio La Beaujoire

- Estádio La Beaujoire 12:00 - Canadá vs. Nova Zelândia (Feminino) - Estádio Geoffroy-Guichard

- Estádio Geoffroy-Guichard 14:00 - Nigéria vs. Brasil (Feminino) - Estádio Bordeaux

14:00 - Alemanha vs. Austrália (Feminino) - Estádio de Marselha

- Estádio de Marselha 16:00 - França vs. Colômbia (Feminino) - Estádio de Lyon

- Estádio de Lyon 16:00 - EUA vs. Zâmbia (Feminino) - Estádio de Nice

27 de julho (sábado)

10:00 - República Dominicana vs. Espanha (Masculino) - Estádio Bordeaux

- Estádio Bordeaux 10:00 - Argentina vs. Iraque (Masculino) - Estádio de Lyon

- Estádio de Lyon 12:00 - Uzbequistão vs. Egito (Masculino) - Estádio La Beaujoire

- Estádio La Beaujoire 12:00 - Ucrânia vs. Marrocos (Masculino) - Estádio Geoffroy-Guichard

- Estádio Geoffroy-Guichard 14:00 - Nova Zelândia vs. EUA (Masculino) - Estádio de Marselha

- Estádio de Marselha 14:00 - Israel vs. Paraguai (Masculino) - Parc des Princes

- Parc des Princes 16:00 - Japão vs. Mali (Masculino) - Estádio Bordeaux

- Estádio Bordeaux 16:00 - França vs. Guiné (Masculino) - Estádio de Nice

28 de julho (domingo)

12:00 - Brasil vs. Japão (Feminino) - Parc des Princes

12:00 - Nova Zelândia vs. Colômbia (Feminino) - Estádio de Lyon

- Estádio de Lyon 14:00 - Espanha vs. Nigéria (Feminino) - Estádio La Beaujoire

- Estádio La Beaujoire 14:00 - Austrália vs. Zâmbia (Feminino) - Estádio de Nice

- Estádio de Nice 16:00 - França vs. Canadá (Feminino) - Estádio Geoffroy-Guichard

- Estádio Geoffroy-Guichard 16:00 - EUA vs. Alemanha (Feminino) - Estádio de Marselha

30 de julho (terça-feira)

10:00 - República Dominicana vs. Uzbequistão (Masculino) - Parc des Princes

- Parc des Princes 10:00 - Espanha vs. Egito (Masculino) - Estádio Bordeaux

- Estádio Bordeaux 12:00 - Ucrânia vs. Argentina (Masculino) - Estádio de Lyon

- Estádio de Lyon 12:00 - Marrocos vs. Iraque (Masculino) - Estádio de Nice

- Estádio de Nice 14:00 - EUA vs. Guiné (Masculino) - Estádio Geoffroy-Guichard

- Estádio Geoffroy-Guichard 14:00 - Nova Zelândia vs. França (Masculino) - Estádio de Marselha

- Estádio de Marselha 16:00 - Paraguai vs. Mali (Masculino) - Parc des Princes

- Parc des Princes 16:00 - Israel vs. Japão (Masculino) - Estádio La Beaujoire

31 de julho (quarta-feira)

12:00 - Japão vs. Nigéria (Feminino) - Estádio La Beaujoire

- Estádio La Beaujoire 12:00 - Brasil vs. Espanha (Feminino) - Estádio Bordeaux

14:00 - Zâmbia vs. Alemanha (Feminino) - Estádio Geoffroy-Guichard

- Estádio Geoffroy-Guichard 14:00 - Austrália vs. EUA (Feminino) - Estádio de Marselha

- Estádio de Marselha 16:00 - Nova Zelândia vs. França (Feminino) - Estádio de Lyon

- Estádio de Lyon 16:00 - Colômbia vs. Canadá (Feminino) - Estádio de Nice

2 de agosto (sexta-feira)

10:00 - Masculino - Quartas de final - Parc des Princes

- Parc des Princes 12:00 - Masculino - Quartas de final - Estádio de Lyon

- Estádio de Lyon 14:00 - Masculino - Quartas de final - Estádio de Marselha

- Estádio de Marselha 16:00 - Masculino - Quartas de final - Estádio Bordeaux

3 de agosto (sábado)

10:00 - Feminino - Quartas de final - Parc des Princes

- Parc des Princes 12:00 - Feminino - Quartas de final - Estádio de Lyon

- Estádio de Lyon 14:00 - Feminino - Quartas de final - Estádio de Marselha

- Estádio de Marselha 16:00 - Feminino - Quartas de final - Estádio La Beaujoire

5 de agosto (segunda-feira)

13:00 - Masculino - Semifinal - Estádio de Marselha

- Estádio de Marselha 16:00 - Masculino - Semifinal - Estádio de Lyon

6 de agosto (terça-feira)

13:00 - Feminino - Semifinal - Estádio de Lyon

- Estádio de Lyon 16:00 - Feminino - Semifinal - Estádio de Marselha

8 de agosto (quinta-feira)

12:00 - Masculino - Disputa pela medalha de bronze - Parc des Princes

9 de agosto (sexta-feira)

10:00 - Feminino - Disputa pela medalha de bronze - Estádio de Lyon

- Estádio de Lyon 13:00 - Masculino - Disputa pela medalha de ouro - Parc des Princes

10 de agosto (sábado)

12:00 - Feminino - Disputa pela medalha de ouro - Parc des Princes

*O calendário será atualizado conforme o andamento da competição.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

1 /5 Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024 (Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024)

2 /5 Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel (Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel)

3 /5 A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024. (A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024.)

4 /5 O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França (O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França)

5/5 A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias (A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias)

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com