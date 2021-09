Luvas de Michael Jackson vão pagar por doses de vacina na Guiné Equatorial

O rei do pop vai ajudar (indiretamente) na campanha de vacinação contra covid-19 na Guiné Equatorial, na África Central. Um par de luvas que pertenceu ao cantor Michael Jackson foi apreendida em uma coleção particular do vice-presidente do país, Teodorin Nguema Obiang Mangue.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos avaliou nesta semana o acessório luxuoso, revestido com uma série de joias, em US$ 275.000 (cerca de R$ 1,4 milhão).

Além das luvas, veículos de luxo e joias e outros bens foram confiscados, totalizando US$ 27 milhões (cerca de R$ 143 milhões). O político é acusado de ter adquirido todos os bens com ativos ilícitos. A venda dos bens faz parte de um acordo de confisco feito em 2014 entre Obiang Mangue e os EUA.

Todos os bens apreendidos serão vendidos e parte do valor arrecadado será destinado à compra e distribuição de doses de vacina contra a covid-19 na Guiné Equatorial. O restante será destinado à compra e distribuição de remédios e suprimentos médicos.