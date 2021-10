Ludmilla faz pix de R$ 500 para fã comprar gás de cozinha

A cantora Ludmilla recebeu um pedido de um fã e atendeu. Ramon Gomes de Azevedo pediu por meio de uma mensagem enviada pelo Twitter dinheiro para comprar um botijão de gás e foi surpreendido pelo valor doado.

Logo após o pedido, a cantora publicou o comprovante do Pix no valor de 500 reais. O valor deve ajudar o fã a comprar mais de um botijão, já que a média de preço do gás de cozinha de 13kg no Brasil é de 98,70 reais, segundo a agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Trata-se do maior valor médio real da série histórica, iniciada em 2001.

Em seguida, o admirador compartilhou um vídeo mostrando a doação realizada pela cantora. "obrigado @ludmilla me salvou demais, te amo", escreveu.

Esse não é o primeiro pedido de doação atendido pela cantora. Em julho, outro fã agradeceu Ludmilla por ter ajudado a pagar o tratamento do AVC de sua mãe.