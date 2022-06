Luciano Szafir é internado com obstrução intestinal após retirada de bolsa de colostomia

Luciano Szafir foi internado no Hospital Vera Cruz, em Campinas, com um quadro de obstrução intestinal.

Na sexta-feira (17), após sentir um mal estar, o ator e apresentador procurou a unidade. Os médicos, então, optaram por deixá-lo em observação.

Na semana passada, Szafir deixou o Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, onde ficou internado por 28 dias após a cirurgia para retirada de uma bolsa de colostomia, realizada no dia 16 de maio.

Em nota enviada pela assessoria do ator, o médico André Brandalise apontou que o quadro é estável, mas sem previsão de alta. “O Luciano está ainda se recuperando da cirurgia complexa que fez recentemente e apresentou na sexta-feira à tarde um quadro de suboclusão intestinal. Teve que ser internado para ficar em jejum e dar repouso ao intestino para que ele possa voltar a funcionar adequadamente”, destaca o médico no comunicado publicado pelo G1.

Szafir passou a usar a bolsa de colostomia após ter uma alça do intestino perfurada, durante o tratamento de uma embolia pulmonar provocada por uma reinfecção de Covid-19, em junho de 2021, quando passou um mês internado.

Ele desenvolveu um sangramento espontâneo no abdômen, que ocorreu por complicações da terapia anticoagulante, usada em pacientes com Covid, e fez com que a alça intestinal fosse perfurada.