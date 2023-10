Louis Tomlinson virá para o Brasil em 2024; veja datas e como comprar

Curitiba - 12 de maio

Pista Premium – R$960,00 (inteira) / R$480,00 (meia-entrada)

Cadeira Inferior – R$840,00 (inteira) / R$420,00 (meia-entrada)

Cadeira Superior – R$580,00 (inteira) / R$290,00 (meia-entrada)

VIP – R$860,00 (inteira) / R$430,00 (meia-entrada)

Onde será o show do Louis Tomlinson em São Paulo?

A apresentação do ex-integrante do One Direction será no Allianz Parque, na zona Oeste de São Paulo.

Onde será o show do Louis Tomlinson no Rio de Janeiro?

A apresentação do ex-integrante do One Direction será na Jeunesse Arena, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Onde será o show do Louis Tomlinson em Curitiba?

A apresentação do ex-integrante do One Direction será na Ligga Arena, na zona Oeste de Curitiba.