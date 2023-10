Ovomaltine faz parceria com Alok e Hungria em nova campanha com foco na geração Z

Em nova campanha para aumentar a conexão junto aos consumidores da geração Z, Ovomaltine anunciou nesta segunda-feira, 30, parceria com o DJ Alok e o rapper Hungria. Os artistas criaram uma versão da canção “Pisando na Lua” especialmente para a marca.

Apelidada de “Mistura Crocante”, a campanha nacional assinada pela Content House é o maior investimento de marketing da marca realizado nos últimos anos, segundo Cristina Carvalho, diretora de marketing de Ovomaltine, que não revela valores. “Após algumas pesquisas, vimos a oportunidade de ampliar o conhecimento do nosso portfólio de varejo”, diz, em nota.

A estratégia contempla ainda ações de branded content, guerrilha, ativações e participação de influenciadores. O objetivo é amplificar a última inovação da marca, o Ovomaltine Rocks, além de reforçar a imagem de clássicos, como flocos crocantes, na categoria de achocolatados em pó, e o creme de avelã crocante.

Conforme destaca a executiva, a marca Ovomaltine ficou conhecida especialmente por misturas de sucesso, como milk-shake. “Além de apresentar o benefício funcional e a crocância do produto, a ideia da campanha é conectar os atributos de Ovomaltine ao comportamento do consumidor. Essa geração cria conteúdos extremamente criativos, queremos unir a paixão deles pela marca com a potência inovadora, convidando-os a se misturar conosco”, destaca Carvalho.

Parceria entre Alok e Hungria

Lançada na primeira semana de novembro no YouTube, “Pisando na lua” é o nome da música do rapper Hungria remixada por Alok para dar voz e som à campanha de Ovomaltine. Com uma mensagem sobre fugir do padrão, o artista explica que o ponto principal é dar vazão aos sonhos e a criatividade.

“Já havia trabalhado com o Hungria em uma música bastante forte, de letra motivacional. Agora, o processo é um pouco diferente, porque fiz o remix de uma música já lançada, com uma nova roupagem”, explica Alok. “Como nos conhecíamos, foi mais fácil porque já sabíamos o que funcionava e como juntar os nossos estilos sem descaracterizá-los”, conta o DJ.

“Na música, temos uma parceria muito afinada, e isso ficou claro na campanha. São misturas que dão certo, e essa, sem dúvida, é mais uma delas”, complementa Hungria.

Ações promocionais

Para aumentar a interação com o público, a Ovomaltine também está lançando a promoção “Mistura Crocante” em duas versões. No TikTok, internautas que criarem misturas inovadoras usando Ovomaltine Rocks e o hit da campanha vão concorrer a experiências exclusivas com Alok. Os três usuários que criarem os melhores conteúdos poderão curtir o Alok Infinite Experience (AIE) com dois amigos, além de ganhar um ano de Ovomaltine Rocks.

A marca também utilizará a ferramenta publicitária 'branded mission', que estreou recentemente na rede social para impulsionar a audiência. Um grupo de influenciadores selecionados pela plataforma serão os primeiros a produzirem os vídeos que vão circular na web, promovendo e incentivando os demais seguidores a criarem o próprio conteúdo.

Nos pontos de venda, na compra de dois produtos da marca, o consumidor poderá cadastrar o cupom fiscal e concorrer diariamente a um fone de ouvido bluetooth e, semanalmente, a uma caixa de som WAAW by Alok, além de ingressos para o AIE. As promoções de sorteio e vale-brindes ocorrem entre os dias 1º de novembro a 10 de dezembro.