A venda geral do Lollapalooza Brasil 2026 começa nesta quinta-feira, 14, para a modalidade do Lolla Pass. As atrações da 13ª edição do festival ainda não foram anunciadas — o que torna os ingressos mais baratos, ao menos neste primeiro momento.

O Lollapalooza será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na última edição, o festival reuniu 240 mil pessoas, com mais de 70 atrações nacionais e internacionais espalhadas por quatro palcos. Nos 600 mil metros quadrados, o evento proporcionou 36 horas de música e marcou a estreia de 15 artistas no país. Foram, ao todo, 44 marcas parceiras e 47 ativações.

Quando começa a venda geral do Lollapalooza 2026?

A partir desta quinta-feira, 14, às 12h, o público geral já poderá comprar o Lolla Pass, ingresso que dá acesso aos 3 dias do festival.

Nesta etapa, os ingressos estão disponíveis para os 3 setores do festival:

Lolla Pass: Dá acesso aos três dias de festival na área de pista.

Dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Lolla Comfort Pass by Bradesco: O Lolla Comfort Pass permite acesso aos 3 dias do festival em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso.

O Lolla Comfort Pass permite acesso aos 3 dias do festival em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. Lolla Lounge Pass: O Lolla Lounge Pass dá acesso aos três dias do festival em área exclusiva, com open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento.

Qual o valor dos ingressos do Lollapalooza 2026?

Os ingressos disponíveis para os três setores do festival tem os seguintes valores:

Lolla Pass: os preços variam de R$ R$ 792,00 a R$ 1.863,53.

os preços variam de R$ R$ 792,00 a R$ 1.863,53. Lolla Comfort Pass by Bradesco: os preços variam R$ 1.623,50 a R$ 3.820,00.

os preços variam R$ 1.623,50 a R$ 3.820,00. Lolla Lounge Pass: os preços variam R$ 3.512,00 a R$ 4.583,53.

Os preços informados acima consideram o desconto máximo concedido pelo festival. Terão acesso ao Lolla Pass por estes valores as pessoas que têm direito à meia entrada garantido por lei e que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito, pessoa física, do Bradesco, Bradescard, next e Digio, de todas as bandeiras, e cartão de débito Bradesco, next e Digio, apenas na modalidade à vista e nas compras realizadas na bilheteria oficial. Este valor não inclui taxas de serviço de 20% para compras online.

Clientes Bradesco têm vantagens exclusivas na venda de ingressos para o festival: 15% de desconto no valor do Lolla Pass e parcelamento em até 10 vezes sem juros. Vale ressaltar que o desconto de 15% é cumulativo nas opções de Meia-Entrada e Entrada Social.

Entrada Social

Desde 2018, o Lollapalooza Brasil une entretenimento e ações sociais por meio da Entrada Social. Nesta modalidade de compra, qualquer cliente pode gerar uma doação automática de R$ 20 para os Projetos Guri, Casa do Zezinho e Criança Esperança. Como retribuição, garantem 45% de desconto sobre o valor do ingresso em modalidade inteira, tornando o evento mais acessível.

Como e onde comprar ingressos?

A Ticketmaster, parceira oficial do festival, será responsável por toda a operação de venda de ingressos do Lollapalooza Brasil 2026. As vendas do Lollapass, Lolla Comfort e Lolla Lounge estarão disponíveis no site ticketmaster.com.br, sem cobrança de taxa de conveniência. Os clientes têm direito a comprar 4 ingressos por CPF.

O festival reforça a informação de seu canal de vendas oficial e alerta o público para sites fraudulentos que tentam se aproveitar dos fãs do festival.

Também é possível comprar pela bilheteria física, que isenta a taxa de serviço de 20%. Ela está localizada no Shopping Ibirapuera, no piso Jurupis (subsolo) e funciona de terça a sábad, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 14h às 20h.

Quando será o Lollapalooza 2026?

O festival acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026.