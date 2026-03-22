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Lollapalooza 2026: confira o horário dos shows do domingo, 22

Último dia do festival termina com Tyler, The Creator, Lorde, Katseye e Peggy Gou

Lollapalooza: Lorde volta ao Brasil como headliner do palco Samsung Galaxy (Divulgação)

Lollapalooza: Lorde volta ao Brasil como headliner do palco Samsung Galaxy (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de março de 2026 às 04h57.

O último dia do Lollapalooza Brasil 2026 acontece no domingo, 22 de março, com shows nos quatro palcos do festival no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os portões abrem às 11h, e as apresentações começam ao meio-dia.

O encerramento do Palco Budweiser fica por conta de Tyler, The Creator, após show da banda Turnstile. No Palco Samsung Galaxy, a atração principal da noite é Lorde, que se apresenta depois de Addison Rae.

O domingo também reúne nomes como Djo, Royel Otis e Peggy Gou, que encerra a programação no Palco Perry’s by Fiat.

Domingo, 22: horários e palcos dos shows

O último dia termina com apresentações nos quatro palcos até a noite.

Palco Budweiser

12h45 – Papisa
14h45 – Mundo Livre S/A
16h55 – Djo
19h05 – Turnstile
21h30 – Tyler, The Creator

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Jonabug
13h40 – Nina Maia
15h50 – Royel Otis
18h00 – Addison Rae
20h10 – Lorde

Palco Flying Fish

12h45 – Papangu
14h45 – Oruã
16h55 – Balu Brigada
19h05 – FBC
21h30 – Katseye

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Flávia Durante
13h00 – Entropia
14h00 – Analu
15h15 – Alirio
16h30 – Idlibra
17h45 – Zopelar
19h00 – RØZ
20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
21h45 – Peggy Gou

Mapa do festival

O Lollapalooza 2026 divulgou o mapa oficial do festival nesta sexta-feira, 13. O evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A planta do evento mostra a distribuição dos palcos, áreas gastronômicas, espaços de descanso e serviços espalhados pelo circuito do autódromo, que receberá milhares de fãs ao longo dos três dias de shows.

Mapa do Lollapalooza 2026

Acompanhe tudo sobre:Lollapalooza

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