Lollapalooza 2026: confira o horário dos shows do domingo, 22

O último dia do Lollapalooza Brasil 2026 acontece no domingo, 22 de março, com shows nos quatro palcos do festival no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os portões abrem às 11h, e as apresentações começam ao meio-dia.

O encerramento do Palco Budweiser fica por conta de Tyler, The Creator, após show da banda Turnstile. No Palco Samsung Galaxy, a atração principal da noite é Lorde, que se apresenta depois de Addison Rae.

O domingo também reúne nomes como Djo, Royel Otis e Peggy Gou, que encerra a programação no Palco Perry’s by Fiat.

Domingo, 22: horários e palcos dos shows

O último dia termina com apresentações nos quatro palcos até a noite.

Palco Budweiser

12h45 – Papisa

14h45 – Mundo Livre S/A

16h55 – Djo

19h05 – Turnstile

21h30 – Tyler, The Creator

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Jonabug

13h40 – Nina Maia

15h50 – Royel Otis

18h00 – Addison Rae

20h10 – Lorde

Palco Flying Fish

12h45 – Papangu

14h45 – Oruã

16h55 – Balu Brigada

19h05 – FBC

21h30 – Katseye

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Flávia Durante

13h00 – Entropia

14h00 – Analu

15h15 – Alirio

16h30 – Idlibra

17h45 – Zopelar

19h00 – RØZ

20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

21h45 – Peggy Gou

Mapa do festival

O Lollapalooza 2026 divulgou o mapa oficial do festival nesta sexta-feira, 13. O evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A planta do evento mostra a distribuição dos palcos, áreas gastronômicas, espaços de descanso e serviços espalhados pelo circuito do autódromo, que receberá milhares de fãs ao longo dos três dias de shows.